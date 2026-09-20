David Ruiz revela su última charla con Messi y avisa: "Hay que ir con todo"

David Ruiz fue el segundo legionario en incorporarse a la concentración de la Selección de Honduras, después de Joseph Rosales, de cara a los partidos de la fase de grupos de la Nations League de Concacaf. El volante del New York Red Bulls habló sobre el inconveniente que sufrió durante su viaje, recordó su última conversación con Lionel Messi y Luis Suárez tras su salida del Inter Miami, y también se refirió al objetivo de la Bicolor de volver a disputar una Copa del Mundo.

EN CONFERENCIA

- Antes que todo, contanos, ¿cómo fue la travesía de ese vuelo? ¿Habías tenido alguna experiencia similar?

No, el vuelo un poco largo. Vine de Nueva York a Miami, hubo una demora, pero feliz de estar aquí.

- David, contanos, regresas a la selección, a una competición oficial como es la Liga de Naciones. La última vez te fuiste lesionado, recuerdo, en el Nacional. ¿Cómo venís físicamente, con los minutos que has tenido en tu nuevo club?

Estoy al 100, listo para aportar mi granito de arena aquí con la Selección. Y nada, vengo motivado, con ganas de demostrar otra vez al David Ruiz cuando no estuve, claro, lesionado y cosas así. Y nada, listo, listo para venir y aportar. ¿Cuánto te mejoró, mentalmente, deportivamente, cambiarte de club y ahora estar en otro equipo? Digo, para ver qué puedes aportar a la selección

No, siento que es algo que necesitaba, salir un poco de mi zona de confort. Siempre estaba en Miami y sentía que necesitaba ese cambio de aire y, bueno, se me dio en el Red Bull ahorita. La estoy pasando muy bien, un club muy joven, con jugadores muy jóvenes, talentosos también. Y nada, la estoy pasando bien y vengo con buena mentalidad a venir a aportar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - ¿Qué te dijeron Messi y Luis Suárez antes de irte para el Red Bull?

Fue algo que se decidió un poco muy a último minuto. Cuando me fui a despedir con ellos, claro, estaban como que abajo, para dónde vas y todo. Y nada, les decía que iba para el Red Bull y todo, me decían lo mejor. Y sí, me dijeron, bueno, nos vemos entre poco, sé que vamos contra el Inter ahorita en octubre 24. Y nada, estoy muy contento, claro, de la forma que me despedí con ellos y todo. Y la forma que me recibieron en el Red Bull fue algo que me ayudó mucho.

- Habían otras ofertas para salir a préstamo y si tenés el sueño de dar el salto al otro lado, donde está Kervin, donde está Palma, el viejo continente. ¿Tenés ese sueño, David?

Sí, claro, pero siento que ahorita, en este momento de mi carrera, lo que quiero es sumar minutos y sentí que, bueno, como soy jugador de caja a caja, ocho, sentí que el Red Bull era mi mejor opción. Sé que también le da muchas oportunidades a los jóvenes y sentí que, claro, era mi mejor opción. Claro, hablé con mi familia y mi agente y todo y le dije, bueno, quiero ir al Red Bull y gracias a Dios se me pudo dar esa oportunidad. - Nuevo proceso, selección. Tú vienes de que te vieron, no naciste precisamente aquí, pero te vieron y te dan la oportunidad. Hoy parece que la metodología es, miremos para afuera y que vengan estos hijos de aquí a aportar. ¿Cómo miras ese nuevo proceso, buscando talentos por afuera, así como te buscaron a vos? ¿Y qué piensas de los que se vienen con la selección con Molina?

Están buscando a muchos más legionarios. Es algo que la federación, los nuevos técnicos, los nuevos staffs, están buscando traer una generación más joven para el futuro de nosotros y siento que es algo muy bueno darle las oportunidades a los muchachos más jóvenes. Siento que si están listos pueden tener un puesto aquí en el primer equipo de Honduras. Y, bueno, sí, hemos tenido muchos ejemplos ahorita, más que todo con Dereck Moncada, que la está rompiendo ahorita que acaba de llegar Keyrol. Espero que los muchachos vengan y puedan aportar. Claro que va a tomar un poco de tiempo. No es que de una van a venir y van a ser los mejores, pero poco a poco se van a estar dando las cosas y creo que es algo que tenemos que confiar y confiar en el proceso, más que todo.