Choco Lozano sorprende y está entrenando con equipo de Liga Nacional

El delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano se encuentra cada vez más cerca de regresar a las canchas y en las últimas horas ha generado sorpresa al comenzar a entrenarse en las instalaciones de uno de los clubes más importantes de la Liga Nacional de Honduras. El atacante catracho atraviesa la etapa final de recuperación de la lesión que sufrió en octubre de 2025, cuando padeció una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante lo que va de este 2026. Para sorpresa de muchos, Lozano comenzó a trabajar desde el pasado domingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia, instalaciones que el delantero conoce muy bien por su pasado con la institución.

El 'Choco' se encuentra realizando trabajos para recuperar el ritmo de competencia y completar su proceso de recuperación, mientras define cuál será el siguiente capítulo de su carrera. La situación contractual de Anthony ha alimentado aún más las especulaciones. El atacante actualmente es agente libre, luego de que el Santos Laguna de México decidiera no renovar su contrato. Por ello, el atacante deberá analizar las opciones que tenga sobre la mesa antes de elegir su próximo destino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su presencia en el CAR del Olimpia ya despertó ilusión entre un sector de la afición merengue, que no oculta su deseo de volver a ver al atacante hondureño vistiendo nuevamente la camiseta del club que dirige Eduardo Espinel.

SU PASADO EN EL LEÓN

La historia entre el “Choco” y Olimpia comenzó hace más de una década. El atacante dio sus primeros pasos en el fútbol profesional hondureño con el conjunto albo y debutó con apenas 15 años en 2009, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de la Liga Nacional.