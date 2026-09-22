Erick Puerto confiesa lo que más le ha costado con su club en Bielorrusia: "Pelear descenso"

El joven futbolista hondureño, Erick Puerto, aterrizó este martes por la madrugada y atendió a los microfónos de Diario Diez para confensarnos la una nueva etapa que vive en su carrera luego de dar el salto al fútbol de Bielorrusia, donde defiende los colores del histórico Bate Borisov. Su llegada al BATE Borisov le permitió conocer una nueva realidad futbolística, aunque el reto no ha sido sencillo, especialmente porque el equipo lucha por alejarse de la zona de descenso. Del mismo modo, el delantero hondureño reconoce que el idioma ha sido una de las principales dificultades durante sus primeros meses en Bielorrusia, pero asegura que poco a poco se ha adaptado al entorno y a sus compañeros.

Ahora, con la camiseta de la Selección Nacional, Erick Puerto afronta un desafío todavía mayor. El joven futbolista quiere demostrar que puede competir por un puesto en el once titular y aportar en el objetivo de Honduras de avanzar en su grupo. En esta entrevista, habló sobre su experiencia en Bielorrusia, el BATE Borisov, sus objetivos personales, la convivencia con los jóvenes en la Selección y la ilusión de representar al país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

ENTREVISTA DE DIARIO DIEZ CON ERICK PUERTO

-¿Contanos sobre este nuevo reto y qué significa para vos?



Agradecido. Muy bien para mostrarnos cada día y demostrar de qué estamos hechos.



-¿Qué significa para ustedes los jóvenes ver que en esta Selección les están dando mucha oportunidad?



Muy bien, muy bien para mostrarnos cada día y demostrar de qué estamos hechos.



-¿Cómo se está viviendo esta experiencia en Bielorrusia?



Muy bien, gracias a Dios. Una experiencia más y las cosas están saliendo de la mejor manera. Vamos trabajando poco a poco.



-¿Qué es lo que más te ha costado?

Solo un poco lo del idioma. Ya lo demás, pues acostumbrado, jugando y dando lo mejor de mí siempre.



-¿Y el clima, cómo lo llevás? Fíjate que el clima por los momentos está normal, está cálido.



-¿Cuáles son tus sueños ahí en Bielorrusia?



Poder ayudar al equipo a salvarlo, ya que nos toca pelear descenso, y solo pienso en poder ayudar tanto en mi participación como poder ayudarme a mí en anotar goles.

-¿Cómo has visto el entorno del equipo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando lo comparás, por ejemplo, con Honduras? Sí, creo que es un club bastante histórico ahí en Bielorrusia, ya que ha peleado en todas las competiciones importantes. En lo que se destaca más podría ser en las instalaciones, diferentes, un poco más arregladas, pero de ahí todo lo normal, es fútbol. -¿Ya tenés amigos, algún extranjero con quien te llevás más? ¿Cómo la llevás?



Sí, como siempre soy más de convivir con las personas y siempre trato de comunicarme con ellos, hablar con ellos de cómo ha sido ahí, cómo ha sido su proceso en el fútbol, y yo contarles un poco de lo mío.



¿Ahora qué te preguntan de Honduras?



Cómo es el país, cómo es la gente, los estadios y el fútbol. -Yio, ¿cómo asumís este reto con la Selección?



De la mejor manera, la verdad. Aportar lo que puedo y en lo que me pueda pedir el profesor.



-¿Están claros que hay que clasificar sí o sí en el grupo?



Sí, la verdad que sí. Es un grupo fuerte y nosotros igual nos estamos preparando para eso. Creo que el profesor ya tiene algo estudiado para nosotros y para desarrollarlo de la mejor manera.

-¿Te ilusionás con agarrar esa camisa de titular para representar a la H? Sí, la verdad que sí. Es algo por lo que he luchado y afrontarlo de la mejor manera. ¿Te sentís con la capacidad de agarrar una camisa de titular?

:Claro que sí, para eso he trabajado y cómo no. Qué más sería regalarle una alegría al pueblo hondureño.