Arriaga compara a Dereck con crack y recuerda la eliminación de Honduras: "Fue duro"

Arriaga ha sido protagonista de movimientos importantes en su carrera durante el último año y explicó que sus decisiones han estado enfocadas principalmente en su familia y en continuar creciendo profesionalmente. “Agradecido con Dios por las oportunidades. Desde mi carrera siempre he pensado más en mi familia que en otra cosa. Lo que pueda decir la gente, pues al final uno nunca queda bien con la gente”, señaló.

El volante también respondió sobre su adaptación a Grecia, donde recientemente comenzó una nueva etapa en su carrera después de su paso por el Levante de España: “Desde mi llegada a Grecia me han recibido bien, el cuerpo técnico, los compañeros y, de a poco, nos estamos adaptando para dar la mejor versión de Kervin”, comentó.

Kervin Arriaga ya se encuentra en Honduras para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional, que comienza una nueva etapa bajo el mando del técnico español José Francisco Molina . El mediocampista del AEK Atenas aterrizó en horas de la madrugaba y habló sobre su adaptación al fútbol griego y las expectativas que tiene con este nuevo proceso de la Bicolor.

“Alegre por todas las oportunidades que se nos están dando y tratar de aprovecharlas en cada momento y dar la mejor de mí”, agregó el mediocampista hondureño, quien ahora afronta el reto de competir en Grecia y lucirse en la UEFA Champions League.

Sobre este nuevo proceso de la Selección, Arriaga destacó lo mostrado en los recientes amistosos frente a Perú y Argentina, y espera que Honduras pueda mantener esa línea de trabajo. “Desde los partidos amistosos que tuvimos contra Perú y Argentina hemos hecho cosas diferentes. Esperamos seguir por la misma línea, seguir trabajando para poner el nombre de Honduras en alto y poder alcanzar todos los objetivos que tenemos como Selección”, manifestó.

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El jugador también habló sobre la evolución que ha experimentado en su carrera y cómo ha vivido los cambios que se han producido durante el último año, incluyendo el interés que llegó a existir desde otros mercados: “Mi familia está contenta, que es lo importante. Yo estoy contento también con la decisión que tomé para mi vida. Espero aportar, espero aprovecharla y seguir creciendo”, afirmó.

Para Arriaga, este nuevo proceso debe construirse con hechos y no únicamente con palabras: “La gente no quiere palabras, quiere hechos. Nosotros vamos a tratar de trabajar y que nuestro trabajo dentro del campo hable por lo que nosotros queremos. Estamos comprometidos como jugadores y como Selección, y vamos a tratar de darles lo que ellos esperan dentro de la cancha”, sostuvo.

El legionario también recordó lo sucedido en el proceso anterior y reconoció que aquella experiencia dejó una enseñanza importante para los jugadores que fueron protagonistas: “Fue algo duro para nosotros como jugadores y como Selección. Creo que, en lo personal, a mí lo que me deja es que primero los partidos hay que jugarlos y luego festejarlos. De selecciones no hay partidos fáciles, todos los partidos son complicados, y para mí esa es la mayor lección que me dejó”, añadió Arriaga.

Sobre el mensaje de confianza que ha transmitido José Francisco Molina al asegurar que los convocados son, para él, los 26 mejores jugadores de Honduras, el futbolista del AEK valoró la confianza del nuevo seleccionador, pero también reconoció que existen otros jugadores con capacidad para integrar la Bicolor.

“Creo que transmite confianza, la confianza que pueda tener en nosotros. También hay varios jugadores que se quedaron fuera, que son grandes jugadores de aquí de la liga y de afuera, que pueden estar aquí, pueden hacerlo igual o mejor que cada uno de nosotros, y nosotros solo vamos a tratar de respaldar la confianza que el míster tiene en cada uno de nosotros”, indicó.

La renovación de la Bicolor también incluye la llegada de nuevos futbolistas y la combinación de juventud con experiencia. Arriaga considera que esa mezcla puede ser importante para fortalecer al equipo en esta nueva etapa: “Es de trabajar y trabajar. Creo que juventud con experiencia es algo bueno. Vamos a tratar de unirlo para hacernos más fuertes y tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, manifestó.