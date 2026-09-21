José Molina responde por los 'vetados' y deja advertencia: "Surinam es el más difícil"

¿Cuál es la valoración que tiene ya de los rivales y esa estrategia que va a ir utilizando en cada partido que Honduras va a disputar? El análisis de los rivales lo hemos hecho. Con el primer rival, que es Surinam, es más difícil porque tiene un seleccionador nuevo, con lo cual no tenemos referencias anteriores en cuanto a la Selección de Surinam con él como seleccionador. Sí tenemos referencias de lo que él ha hecho como entrenador anteriormente y de lo que la Selección de Surinam ha hecho con otros seleccionadores y, a partir de ahí, hacemos la valoración. Con los demás tendremos ya referencias de los partidos que hayan jugado anteriormente, lo cual también nos ayudará. Lo más importante siempre, creo que he dicho esto alguna vez, lógicamente analizamos al rival, nos interesa saber quiénes son, qué proponen, qué nos podemos esperar, pero lo más importante es nuestra Selección, nuestro equipo, nuestros jugadores, qué es lo que queremos hacer. Lógicamente queremos ser un equipo que proponga, que tenga el balón, que domine el juego a través de la posesión, que ataque, que defienda, que sea fuerte defensivamente, con mucha intensidad también, que intente recuperar el balón lo antes posible. Bueno, que cuando no sea posible nos tengamos que defender más profundo, que seamos un equipo difícil de batir también y que seamos solidarios. Es decir, queremos un equipo solidario en ataque, queremos un equipo solidario, muy solidario en defensa, en el que todo el mundo ayuda. Queremos pasar cuanto menos tiempo defendiendo, mejor, y para eso necesitamos el balón y trabajaremos para tener el balón. Hemos jugado contra dos rivales potentes, el último muy potente, que nos complicó mucho las cosas en cuanto a tener el balón. Lo reconocemos, lo asumimos, no fue la manera en la que nos hubiese gustado jugar, pero tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, de enfrentarnos a un rival muy poderoso. Y lógicamente confiamos en ir creciendo en ese aspecto también y ser mucho más dominantes con el balón.

¿Está contento con lo que ha visto? ¿Cree que tiene que ver mucho más todavía, ahora que ya vamos a estas competiciones oficiales? ¿Qué nos puede contar al respecto? Estoy contento con lo que he visto y, lógicamente, aspiramos a más, sin ninguna duda. Queremos jugar mejor al fútbol y queremos, lógicamente, ganar los partidos. En cuanto a lo que me pregunta de la base, lógicamente hay jugadores que se repiten, que estuvieron en marzo, que volvieron en junio, que vuelven ahora. ¿Le podemos llamar a eso la base? Bueno, pues posiblemente. Pero no hay nada asegurado para nadie. Te quiero decir, aquí lo importante es el día a día, el rendimiento y que la gente siga trabajando, siga mejorando. Lógicamente, los que estuvieron en marzo y repitieron en junio, porque están dando un gran rendimiento en su club, dieron un gran rendimiento aquí. Estamos muy contentos con ello y confiamos en que seguirá así. Y, a partir de ahí, pues lógicamente también estamos abiertos a nuevas incorporaciones que nos puedan demostrar con el trabajo en sus clubes que nos pueden dar rendimiento aquí también.

Viene el primer partido oficial con la Selección Nacional. Ha tenido la oportunidad de trabajar en dos microciclos. ¿Qué se pretende ya en este primer duelo oficial y cuál será la dinámica que va a tener durante esta semana con todo el plantel completo de jugadores? Se pretende lo mismo que en los anteriores, realmente. El hecho de que sea el primer partido oficial no cambia nada para nosotros. Nosotros nos tomamos todos los partidos como si fuera el más importante, con lo cual, en ese aspecto, no cambia nada. Aunque somos conscientes de que para vosotros o para el resto de la gente, claro, cuando un partido es oficial es mucho más importante porque tiene luego unos resultados en cuanto a clasificación o no clasificación para la competición que sea. Pero seguir trabajando, seguir en la línea en la que estamos trabajando, seguir transmitiendo a los jugadores qué es lo que queremos hacer dentro del campo y poder mostrar la mejor cara posible, lógicamente buscando el resultado, que eso lo vamos a buscar siempre. Sabiendo qué es lo que pretendemos hacer. O sea, no queremos ganar a cualquier costa, haciendo cualquier juego, cualquier fútbol. Queremos jugar a lo que queremos jugar, intentar jugar a lo que queremos jugar y que eso nos lleve al resultado. Eso es lo que vamos a intentar.

Jugadores que están en otro contexto futbolístico de Europa, en ligas exóticas, por así decirlo; el caso de algunos, otros que están en Angola. ¿Cómo valora esa evolución y cómo los ve de preparados para encarar partidos ya de otra tesitura, ya oficiales, ya de mayor exigencia por los puntos que se juegan?



Me sorprende lo de ligas exóticas. ¿A qué le llaman ligas exóticas?

Me parecen exóticas las ligas de África, por ejemplo, BATE Borisov de Bielorrusia.



Son exóticas para vosotros, claro. Para la gente de Europa seguramente no será tan exótica y para la gente de África tampoco. Lógicamente creo que están haciendo un gran trabajo. Por eso los he llamado, lógicamente. Si no, habría llamado a otros. Es decir, valoro muy positivamente el esfuerzo que están haciendo, muchos de ellos en equipos nuevos, con idioma distinto, con todo lo que eso supone. Salir de lo que tú controlas, de lo que se suele llamar la zona de confort; irte a un sitio donde no conoces a nadie, donde no conoces el idioma y, aun así, trabajar y rendir bien y hacer todos los esfuerzos. Es decir, creo que a veces, sinceramente, tengo la impresión de que a los legionarios no se les valora todo el esfuerzo que hacen. Y creo que es de valorar. Es decir, no voy a decir de agradecer, no tenemos que agradecer nada a nadie, pero sí de valorar. Es decir, hacen un gran esfuerzo en irse a otros países, en buscarse la vida, en trabajar en sitios donde no controlan demasiado, rinden a un gran nivel y luego vienen aquí. Hay algunos que no han llegado todavía, porque los viajes son muy largos. Y ellos van a venir aquí, van a trabajar por la H, por su país, van a intentar darlo todo. Entonces, yo estoy muy contento con todos ellos, con el rendimiento que tienen. Por eso los hemos convocado. Lo que espero es que entre ellos y los que están jugando en la liga local, aquí lo que se trata es de que entre todos hagamos un equipo fuerte. Es decir, no que seamos una selección que está muy bien, sino que entre todos seamos capaces de formar, generar un equipo fuerte, un equipo sólido, en el que todo el mundo venga aquí a darlo todo por la H y a defender a su país intentando su mejor nivel. Y, en ese sentido, yo estoy encantado con todos los que han venido y estoy seguro de que los que se han incorporado nuevos, digamos, van a seguir en la misma línea.

Quizás las preguntas deberían ir orientadas a los que vienen, a los convocados, pero hay preguntas ahí en el tintero que hay que hacerlas porque están rondando en la atmósfera y yo como periodista, por supuesto. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál es el argumento técnico de por qué no hay jugadores de Marathón en la nómina? ¿No cabía, por ejemplo, un Javier Arriaga? ¿No cabía un Carlos Argueta?



¿A quién quitamos?

No, no, yo solo pregunto.



No, no, no. Si me dices a quién pongo, me tienes que decir a quién quito.

Si me pregunta a mí, yo le digo: yo meto a Javier Arriaga.



Me parece perfecto. ¿Y a quién quitas?

Yo quito a Cléver Portillo, pero es mi percepción.



Te mojaste. Perfecto, con eso me vale. Es tu opinión y la respeto. Me parece fenomenal. Lógicamente entenderás que no la comparto. Entonces, yo lo que no voy a dar es explicaciones de por qué no. De hecho, es que yo no hablo, no hablo —llevo aquí, entre comillas, cuatro días— de jugadores que no traigo a la Selección. Hablo de los que traigo. Y el argumento es muy fácil, sin entrar en detalles, porque lógicamente no voy a entrar en detalles. Si hay alguien al que no traigo, es porque traigo a alguien que en estos momentos a mí me parece mejor y en mejor disposición para ayudarnos, para hacer lo que nosotros queramos. Yo respeto las opiniones de los demás. ¿Faltaría más? Es decir, yo no espero que todo el mundo piense como yo. No lo espero. Es decir, soy consciente de que no va a pasar. Y no me importa. Es decir, no me supone un problema que alguien piense como tú, que tiene que medir uno y habría que quitar a otro. Oye, estupendo, fenomenal. Es decir, la pena es que no eres tú el seleccionador. A mí me pagan por tomar decisiones y tomo las basadas en mi criterio. No en el criterio de nadie más. No en el criterio de nadie más. Lógicamente, me dejo ayudar por la gente en la que confío y por la gente que creo que me puede ayudar. Que es mi entorno, mi director deportivo, mis colaboradores en el cuerpo técnico. Es decir, la gente cuya opinión escucho y me dejo ayudar por ellos. Pero, al final, la decisión es mía. La decisión final la tomo yo. Y como la tomo yo, pues me guío por mis criterios finales. Y, a partir de ahí, oye, respeto que todo el mundo tenga otras opiniones. Confío en que tú me podrás respetar a mí, mi opinión también. Es decir, pues ya está. ¿Dónde está el problema? No pasa nada. Es decir, tú das tu opinión. Me parece perfecto. Y yo hago lo que creo que tengo que hacer por el bien de la Selección de Honduras. Que no hay otro objetivo. Yo no busco otra cosa. He escuchado a alguna gente decir que hay jugadores vetados de club. O sea, que los jugadores de Marathón están vetados. Ya lo he escuchado varias veces. Ahora lo escuché en junio, lo escuché en marzo, el que quiera seguir inventándose cosas, pues oye, está en su derecho. Pero se está inventando cosas. Me parece que no es justo para sus oyentes. Pero, en fin. Yo le respeto. Cada uno que haga lo que entienda que tiene que hacer, pero yo lo que realmente hago es lo que entiendo que tengo que hacer.

Y volviendo al tema de estos días de preparación. Hay 14 legionarios. ¿Qué tan importantes son estos primeros días para que el grupo, con los de la Liga Nacional y los legionarios, logren compactarse previo a ese duelo que se tiene el viernes?



Pues estos primeros días son bien difíciles. Porque no han llegado todos todavía. Entonces, van llegando, como te decía antes, van llegando según la disponibilidad de los vuelos que hay para venir aquí. Desgraciadamente, no pueden estar algunos, lógicamente, porque han jugado ayer. Entonces, no hay tiempo material para que puedan estar aquí. Pero... Es que es un poco repetirme lo que decía antes. Lógicamente, lo que queremos hacer es un grupo. Un grupo de, en este caso, 26 futbolistas, que son los que se han citado, donde todos remen en la misma dirección. Donde todos trabajen en la misma dirección, con la misma idea. Que unos se ayuden a otros, tanto dentro como fuera del campo. Que formemos entre todos. Aquí no hay nadie que por sí solo vaya a hacer que esto funcione. Yo no lo voy a hacer. Yo necesito a los futbolistas. Y los futbolistas se necesitan entre ellos. Y todos necesitamos al staff, al director deportivo, a los utileros, a los médicos, a la gente de la Federación que nos ayuda con los viajes, con la prensa, con todo. Yo entiendo que la gente al final solo ve lo que pasa en el campo y valora lo que pasa en el campo. Es lo normal. Pero esto es un todo. Somos muchos trabajando para que esto pueda funcionar. Y necesitamos entre todos, vuelvo a repetir, remar en la misma dirección, ayudarnos entre todos, comprendernos entre todos. A veces la convivencia no es fácil. Hay que ser bueno, hay que estar tranquilo a veces, no hay que alterarse, ser generoso. Y a veces hay que apretar y hay que dar un golpe en la mesa también. Es decir, hay que saber los momentos. Pero que todo el mundo trabaje juntos, y trabaje contento, y trabaje unido. Y eso es lo que, sin ninguna duda, al final te lleva al éxito. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí.

¿Cuánto trastoca el tema de la llegada tardía de los legionarios con la planificación, con un partido tan pronto como el del viernes? El hecho de que la planificación puede trastocarse porque hay que recuperarlos por el viaje largo, no tuvieron actividad el fin de semana y todo esto.



Trastoca ligeramente, porque lo ideal sería que estuviésemos todos aquí. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que a todos nos pasa lo mismo. Es que yo no me voy a quejar por eso. Es que a Surinam le pasa lo mismo, seguro. A Jamaica le pasa lo mismo. Cuando estás en Europa, en España, nos pasaba lo mismo. O en otros sitios, a veces pueden llegar todos, a veces no, porque algunos vienen de más lejos. Bueno, o sea, son circunstancias que son habituales en una selección. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse, buscar las soluciones, y en eso estamos. En eso estamos no, entendemos que ya las hemos encontrado y estamos poniéndolas en práctica, las soluciones que hemos encontrado. Y trabajar quizás de otra manera, porque esto no es un club. Es decir, esto no es un club donde tú llegas y los tienes siempre, y trabajas, y trabajas una semana, y trabajas a la siguiente. No, esto es otra cosa. Entonces, como es otra cosa, pues hay que hacer las cosas de manera distinta, pero sabemos cómo funciona. Y lo que te digo es que no me voy a quejar por eso, porque es algo general. Pasa en todas las selecciones del mundo. Entonces, bueno, trabajar, buscar soluciones y ser optimista de cara al futuro.

Desde el 3 de marzo a la fecha lleva dos entrenamientos, siete en España, cinco en Houston y hasta el viernes serán 16, porque hay cuatro aquí al viernes. Con 16 entrenamientos, ¿qué funcionamiento cree que pueda tener esta Selección para ganar un partido por tres puntos? Y, hablando de argumentos como mi colega, ¿qué argumentos nos puede dar para haber convocado a un jugador como Keyrol Figueroa, que está en cuarta división de Inglaterra?



Es un poco lo que decía antes. Es decir, aquí en una selección los entrenamientos son importantes, son importantes, pero no son lo más importante, porque no hay tiempo, no hay muchos entrenamientos. Hay otras cosas que hay que hacer, como la selección de los jugadores, como otro tipo de actividades, como charlas, como cosas que hacemos para que los futbolistas entiendan lo que queremos hacer. Nosotros no tenemos tiempo para trabajar en el campo lo que queremos hacer. Tenemos apenas unos entrenamientos. Entonces, tenemos que valernos de otras herramientas en lo que hacemos. Y en cuanto a lo de Keyrol, a mí me parece que la cuarta división inglesa es una división importante, por mucho que sea cuarta. Estamos hablando de Inglaterra, es decir, donde hay buenos futbolistas, donde es muy difícil jugar, es muy competitiva. Yo entiendo que la gente, cuando habla de la cuarta división, pueda pensar, pero estamos hablando de uno de los países top a nivel futbolístico del mundo. Es decir, la segunda división inglesa, la Champions League, está entre las cinco o seis mejores ligas del mundo. Del mundo. Por encima de la gran mayoría de las ligas del mundo.



La segunda. No te estoy hablando de la Premier, que está considerada la top, la top mundial. Pero es que la segunda está en el top ten, sin ninguna duda. Entonces, si ahí va bajando, pues a lo mejor la cuarta no me arriesgaría a decir dónde está, pero es una liga potente. Y, aparte de eso, nosotros analizamos al jugador. ¿Cómo es el jugador? En relación a lo que nosotros buscamos, ¿qué nos puede aportar? Y creo que es un jugador con una gran fuerza, con una buena técnica, con un gran olfato goleador, con un trabajo defensivo, de ayuda. Lógicamente, yo entiendo que la mayoría de la gente no valora mucho el trabajo defensivo que puede hacer un delantero. Le importan más los goles. Y a mí, siendo sincero, también me importan más los goles. Pero yo le doy mucho valor al trabajo defensivo que hace un delantero. Y que él se desgasta defensivamente por el equipo, sin ninguna duda. Y, además, lo tuvimos con nosotros en junio y quedamos encantados. Eso es muy importante también. Para nosotros es importante lo que el jugador hace en su club, pero más importante que eso es lo que hace con nosotros. Yo valoro a los jugadores mucho por lo que hacen en el club, pero lo valoro mucho más por lo que, cuando llegan aquí, son capaces de hacer con nosotros. Porque es otro contexto distinto. No se puede comparar. Entonces, si yo traigo un jugador y quedo encantado con él, tiene muchas posibilidades de volver, lógicamente, independientemente de lo que haga en su club. O sea, Mike Arana no juega en Real España. Pero a Mike Arana lo trajimos en marzo y quedamos encantados con él. Encantados. Y no vino en junio porque priorizamos la Sub-20. Y entonces priorizamos que él pudiera ir con la Sub-20 e intentar ayudar a la Sub-20, y por eso lo dejamos fuera en junio. Si no, hubiese venido en junio también. Sabemos de sus características y sabemos lo que es capaz de hacer con nosotros. Y entonces, oye, si no juega en Real España, me parece bien. Allí tienen otros baremos, ¿no?, para medir a los jugadores. Como hablaba antes con tu compañero, cada uno tiene los suyos y yo respeto absoluto. Faltaría más. Pero es que a mí me encanta Mike Arana. Y estuvo con nosotros a muy altísimo nivel. Entonces ahora vuelve. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta en cuanto a Keyrol y estas cosas. O sea, yo entiendo que la gente valore simplemente lo que ve en el campo, en el día a día, en las jornadas, en el fútbol, pero nosotros valoramos eso mucho, pero valoramos otras cosas. No valoramos solo eso.