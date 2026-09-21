La FFH revela la lesión por la que fue desconvocado Nixon Cruz: "Derrame articular"

La Selección de Honduras sufrió una baja de última hora para sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. Nixon Cruz, futbolista de Real España, fue desconvocado debido a una lesión en la rodilla izquierda y no podrá incorporarse al grupo dirigido por José Francisco Molina. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó este lunes la situación médica del jugador y detalló que Cruz venía presentando molestias en la articulación desde hace aproximadamente dos semanas. De acuerdo con el informe médico enviado por Real España al doctor José Murillo, jefe del Departamento Médico de la Selección Nacional, el futbolista tiene además un antecedente importante en esa misma rodilla, ya que fue sometido anteriormente a una cirugía por una lesión meniscal.

La situación se agravó después del partido que disputó el pasado fin de semana. Según explicó la FFH, Nixon Cruz presentó un incremento de los síntomas y, tras la evaluación médica, se determinó que existe un cuadro que le impide trabajar con normalidad. "El jugador presentó un incremento de los síntomas. La evaluación médica determinó la presencia de un derrame articular importante, dolor y una limitación significativa en la movilidad de la rodilla", informó la Federación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El comunicado también señala que actualmente el jugador tiene dificultades tanto para flexionar como para extender la rodilla izquierda, además de dolor durante la movilización. "Nixon Cruz presenta dificultades tanto para la flexión como para la extensión de la articulación, además de dolor durante la movilización, estimado en 6/10, y una restricción funcional que afecta su movilidad normal", detalló la FFH.

-- EL DIAGNÓSTICO DE NIXON CRUZ:

La Federación dio a conocer la impresión clínica establecida hasta este momento, la cual contempla cuatro aspectos relacionados con la rodilla izquierda del futbolista de Real España: Sinovitis de rodilla izquierda, derrame articular de rodilla izquierda, gonalgia izquierda, limitación funcional importante para la flexoextensión. Ante la persistencia de las molestias y tomando en cuenta el antecedente quirúrgico del jugador, el cuerpo médico decidió realizar nuevos estudios para conocer con mayor precisión el origen del problema. "Debido a la persistencia de los síntomas y a su antecedente quirúrgico, se programó una nueva resonancia magnética para este martes, con el objetivo de determinar la causa del cuadro clínico y establecer el tratamiento correspondiente", explicó la FFH.