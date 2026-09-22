"No es el momento": Dereck Moncada habla de su futuro en Europa y evita el protagonismo

Dereck Moncada ya está en Honduras. El delantero del FC Lugano de Suiza arribó en horas de la madrugada para ponerse a disposición de la Selección Nacional y afrontar con ilusión los próximos partidos de la Liga de Naciones de Concacaf. A su llegada, el atacante destacó la satisfacción que le genera volver a vestir la camiseta de la Bicolor y aseguró que asume el llamado con mucha responsabilidad: “Agradecido con Dios por estar aquí nuevamente, con mucha responsabilidad y con las ganas de hacer las cosas de la mejor manera”, manifestó. El delantero también resaltó el respaldo que recibe de su familia, un factor que considera fundamental en el buen momento que atraviesa su carrera. Moncada explicó que, pese al crecimiento que ha experimentado en los últimos meses, mantiene como prioridad conservar la humildad: “Gracias a Dios tengo a mi familia que siempre me está apoyando y a mantener la humildad, sabiendo que me está yendo muy bien”, expresó.

Dereck llega a la concentración con un objetivo claro: aportar a la Selección Nacional y buscar resultados positivos. El atacante aseguró que disfruta formar parte del proceso y que representar a Honduras representa un motivo de orgullo: “Creo que el objetivo es claro, siempre ganar, me gusta este proceso. Creo que ustedes también lo han visto y estoy muy orgulloso de representar a mi país”, afirmó. Aunque por su actualidad en Europa existe una expectativa importante alrededor de su figura, Moncada evita asumir un protagonismo que todavía no siente como propio. El delantero prefiere concentrarse en disfrutar cada convocatoria y aprovechar las oportunidades que tenga: “La responsabilidad me la quieren dar ustedes (la prensa deportiva), yo solo quiero divertirme, aprovechar cada llamado a la selección y hacerlo de la mejor manera”, señaló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La carrera de Dereck ha tenido un crecimiento importante en poco tiempo. El futbolista recordó que su llegada al fútbol europeo se produjo antes de lo que esperaba, pero atribuyó ese avance al trabajo constante y a la recompensa que, según él, llega después del esfuerzo: “Muy bien, una linda experiencia. La verdad que no me lo esperaba que sucediera tan rápido, pero a base de trabajo creo que Dios siempre lo recompensa a uno”, sentenció.