Serrano revela pelea con Rubilio y confiesa: "Ante Olimpia siempre teníamos que rezar”

Una fractura en su pierna izquierda lo hizo caer entre el llanto al verde césped y lo obligó a hacer una prolongada pausa en su romance con el balón, pero hoy la terapia diaria se ha convertido en su mejor receta de recuperación para volver a ser ese dolor de muelas de los rivales.
Jorge Serrano no puede sumar a la causa azul en el terreno de las emociones, pero su atrevimiento al hablar es el mismo que muestra cada vez que encara a los adversarios en el campo: "Motagua va a ser campeón de la Copa Centroamericana". Esta lesión, luxofractura de peroné, le ha apartado de su querida pelota. Una bota en la pierna y un par de muletas se han transformado en sus inseparables acompañantes.
"La recuperación depende del cuerpo, de cómo vaya evolucionando", apunta antes de abrir el libro de su niñez. A sus siete años se separó de sus padres y se crió en un entorno de drogas y armas, pero eso no apagó la convicción que tenía. "Nunca tuve duda de que sería futbolista", suelta. Un sombrerito a un rival fue la llave que abrió la puerta de los sueños y ahora, con el traje de figura de motagüense bien puesto, goza de la potestad para hacer revelaciones. "Cuando quedé campeón la primera vez en Motagua, había 10 veces más egos que ahora", confiesa el volante de 28 años en una charla exclusiva con Diario Diez. El "Puchulín" es tan capaz de reconocer un temor que tenían ante el Olimpia de Troglio como de revelar cuál es la mejor selección de Centroamérica en la actualidad. ¿Lastimará algún tímpano con esa afirmación?
La altura de la azotea de la Green Tower Suyapa de Tegucigalpa es un lugar idóneo para hablar con el canalero que se ha metido en el corazón del pueblo azul.
La entrevista completa con Jorge "Puchuln" Serrano
Jorge, ¿qué tal?, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias. Yo bien, ahí tratando de recuperarme un poquito. Estamos haciendo las cosas como las ha pedido el terapeuta, el doctor que me operó, y estamos tranquilos, reforzando el proceso, ya que todo va a salir bien. Voy despacito para que todo salga bien y no recaer de la lesión.
Ya se va a ahondar sobre su lesión, pero antes es preciso saber por qué le dicen "Puchulín"...
No, ese es un apodo que siempre todo el mundo me anda preguntando. Es algo que mi madre y toda mi gente del gueto (barrio) de Santa Cruz (Ciudad de Panamá) me dicen desde niño, pero no he sabido el porqué. No sé si es porque era pequeñito. Me quedé con esa duda. A mí no me molesta nada. Tengo varios sobrenombres.
Reenganchándose a la recuperación, ¿cómo es su día a día?
Sí, mi día a día es despertarme una mañana, de ahí voy a terapia. A veces hago doble terapia, a veces una. Estar hablando con mi familia, con mis amistades, con mis hijas, y orarle a Dios que me dé la fuerza para salir de esto, sabiendo que no es fácil lo que me pasó, pero me aferré a que de esto puedo salir y puedo volver mejor de lo que ya estaba, porque la verdad que estaba en un buen nivel y ahora creo que con esto, preparándome mejor, puedo llegar a eso.
Jorge, ¿esta ha sido la lesión más grave que ha tenido?
Esta es la más grave que he tenido. Nunca había tenido una lesión quirúrgica ni nada de eso, solo cosas como tobillo hinchado o molestias en las rodillas. En esta última quedé hasta con la boca abierta porque la verdad que pasé un susto muy grande.
¿Y en cuanto a tiempo ya podrá estar tocando la pelota?
Es complicado poner un tiempo. Pueden decirme 10 semanas, pueden decirme 12 semanas, pueden decirme tres meses o dos meses. Depende del cuerpo de uno, a lo que se adapte, cómo vaya evolucionando en el tema de la recuperación. Y esperemos que sea poco. Mi cuerpo es fuerte y trata de sanar muy rápido y creo que se va a dar, y puedo estar lo más pronto posible con mis compañeros.
Aunque dependerá de cómo progrese, ¿se puede decir que está descartado para este torneo?
Para mí es muy difícil, la verdad, pero para Dios nunca, nada es difícil. Yo voy a poner todo a disposición, lo que tenga que hacer, comer bien, alimentarme bien, dormir bien y tratar de hacer todo como quiere el doctor y para así ver a qué tiempo podemos llegar, si nos da para llegar al final del torneo. Pero estamos tranquilos, estamos tranquilos. No estoy tampoco apresurado. Tengo unos compañeros que son unos "berracos" en la cancha. Y estamos tranquilos en esa parte. Estamos tranquilos y solo estar con la familia y esperar el momento indicado.
Ya se va a llegar a esa parte de Motagua. Antes, cuéntele a la gente cómo fue la niñez en Panamá...
Mi madre, quien en paz descanse, falleció. Pero estoy muy orgulloso de tener esos padres porque todo pasa por algo. Ellos, a su manera, trataron siempre de buscar que yo fuera un gran futbolista. Siempre, nunca tuve duda de eso. Porque la herramienta siempre la tenía en la casa. Tenía dentro de mi cuarto dos varas de fútbol y una pelota. Con pocas cosas, pero ellos buscaban que yo fuera un gran futbolista.
¿Desde pequeño tenía esa convicción de que iba a ser futbolista?
Sí, desde que yo tengo uso de razón. Mis padres me tenían en todo en mi casa, la verdad. Y eso que nos tocó difícil a nosotros. A mí me tocó difícil porque no pude crecer con mis padres. Hasta cierto tiempo, fueron hasta los siete años. Me tenían todo en la casa. Entonces, a mis abuelos les debo todo.
Mi abuela María, quien siempre amaba el fútbol. Era más casera, de estar conmigo día a día en la casa y todo. La abuela era más de compartir los partidos y esas cosas. Hacer lo posible para que yo así estuviera creciendo con la mentalidad de ser un futbolista y no coger malos pasos. Y esa es mi niñez. Puro fútbol, la verdad. Me rodeé de muchas amistades que son futboleras, muchas familias también mías que son futboleras. Y vivía en un gueto también de que es sangre de fútbol, sangre de gloria. Y de ahí me fui absorbiendo esas cosas buenas para así ser hoy en día lo que soy.
¿Vivió hasta los siete años con sus padres o a partir de esa edad?
Después de los siete años me fui con mi abuela. Por otras cosas que pasaron y mis padres no quisieron estar conmigo en ese momento. Pero creo que ya uno cuando va creciendo, uno va cogiendo más madurez y muchas veces esas cosas te llenan de fuerza, de coraje, de odio bueno. Mis padres no pudieron estar conmigo no porque ellos lo quisieron, sino porque la situación fue así. Y yo voy a hacerlo por ellos o voy a luchar por ellos.
¿Por circunstancias laborales sus padres se separaron de usted?
No, otras cosas. Cosas de que ellos cogieron mal camino y no pudieron estar conmigo, ¿me entiendes? Pero siempre tuve una abuela impresionante, que me quitó el sombrero. Porque creo que lo que yo debería de ser con ella es mucho más de lo que soy. Yo soy un buen nieto, pero creo que ella se merece todo por todo lo que hizo por mí. Ella fue la que me dio este crecimiento que hoy en día tengo. Nunca me soltaron la mano, nunca me dejaron que yo me desviara ni anduviera malos pasos. Y es lo importante de eso, que siempre estuvieron ahí para mí.
¿Y hubo riesgo de que se desviara?
Siempre lo hubo, porque donde yo nací es un riesgo complicado. Que de afuera parece bueno, pero cuando entras es difícil de salir. Yo supe manejar esa situación. Aparte de que el combo de mis amigos eran buenos. Todos eran muy sanos. Hoy en día están en la universidad y eso, pero algunos cogieron malos pasos. Aparte de que todo ahí en el entorno era malo. Todo el mundo fumando, o cerca de mi casa con armas y eso. Pero siempre tuve yo la convicción y la certeza de que yo iba a ser un futbolista y de que eso no me definía de dónde yo iba a salir. Porque la meta uno la tiene clara y siempre la meta está fuera del gueto. Siempre me mantuve desde que era niño. Siempre saliendo a jugar afuera y todo eso, a otros países. Y eso es lo que me ayudó mucho también.
¿En algún momento probó droga o tuvo contacto con armas?
La verdad, droga nunca he probado. No me gusta tampoco. Tampoco me gusta tomar. Por ahí te tomo una o dos. Pero no soy de tomar tampoco. Lo que sí estaba siempre cerca de mí eran las armas. Y yo trataba de ver cómo apartar todo eso de mí. Porque estaba dentro de mi casa, entonces era muy difícil así. Yo lo que hacía era irme. Me iba con mis amigos a jugar o a cazar animales porque allá teníamos una selva. Pero nunca llegué a ser... Estuve cerca de llegar a ese paso cuando mi hermano fue creciendo. Tengo un hermano más pequeño que fue creciendo. Tuvo unos problemas y ahí estuve un poco más cerca de tomar unas malas decisiones. Pero siempre Dios restaurándome y guardándome de todo mal. Y con la convicción de que siempre iba a ser un futbolista profesional. Nunca tomé esos pasos de un arma ni nada de esas cosas.
¿Cuáles considera que han sido los dolores más fuertes de su vida?
Creo que... la muerte de mi madre. Es algo que no hablo. La de mi madre porque es algo que me impacta mucho. Porque me impacta a otro nivel. Y la de mis dos tíos. Uno que se llamaba Richie. Y el otro Richiecito, quienes eran como mis padres para mí. Y un amigo. Son esas personas que más o menos las tengo aquí cerca. Tengo muchas personas más que se me han ido. Que fueron pilares en mi vida. También uno que se llamaba Luiggi, era un muy buen jugador de fútbol. Que me ayudaron a ser lo que hoy en día soy. Pero sí, esas son las personas que por ahí marcaron algo de mi historia.
¿Por qué ha llorado Jorge Serrano?
Yo lloro cuando gano, eso es algo que tengo. Cuando pierdo, soy más fuerte que cuando gano. Lloro porque, por decir, cuando quedé campeón por primera vez acá, yo voy buscando a mi madre. Uno siempre quiere abrazar a su madre en esos momentos tan hermosos. Porque ellos saben quiénes fueron los que le dieron la comida en la boca, quién lo vio gateando, quién luchó por ellos para darle lo que hoy en día son. Y es lo que me motiva a llorar porque es donde me suelto, donde me libero. Pero cuando estoy triste o me pasa algo malo, soy más fuerte. En este momento de la lesión lloré de dolor, pero es diferente porque no lloré de tristeza. Dios te pone pruebas.
¿En qué momento se da cuenta de que usted va a ser futbolista?
Con el amigo Luiggi, quien me llevó a San Francisco a jugar. En la reserva iba a jugar y, cuando llego, el profe de la primera división hizo un futbolito con la reserva. Hice una jugada ahí, donde le hice el sombrerito a un jugador y me lo llevé. Era un niño todavía. Había un profesor que se llamaba Pacífico y hablaba francés, entonces dijo una cosa como "oh là là" (Dios mío). Y me dice: "Vení acá, ¿qué edad tienes?". Yo le dije 16. Y me dijo: "Eres un buen jugador y tenés mucha proyección". Y de ahí para allá todo me fue para bien. Ahí me subieron a la mayor. No quedé campeón con San Francisco, pero jugué tres o dos finales. Luego pasé al CAI y allí me explotaron mis condiciones.
En cuanto a vivencias, ¿qué es lo más raro que le ha pasado en un camerino o en un campo de fútbol?
Me pasó una en el CAI. Estábamos en el hotel y el profe nos dijo que no quería desorden, que nadie comprara comida por fuera ni nada de esas cosas porque la comida se come en el hotel. Nos lo dijo a los más grandes para que se lo dijéramos a los demás debido a que iba a tomar medidas drásticas. Ya nosotros habíamos hecho pedidos de pescado. Uno bajó a buscar y, cuando con los cartuchos del montón de comida, abre el ascensor, el profe está ahí. Y le pregunta sobre lo que lleva. El muchacho quedó helado. Fue una locura... Tengo otra en Motagua. Por ejemplo, yo a Johnny Rougier le ponía sobrenombres.
¿Qué apodos?
Lo hacía con respeto porque él era el jefe, pero le puse un sobrenombre que no le gustó ni nada... No puedo decir cuál era el apodo. Pero tengo una anécdota... La cosa es que una vez me corté el cabello y cuando voy a mi cuarto veo que me habían sacado la cama. La cama entera me la sacó Johnny y Rodrigo Auzmendi. Y lo más triste es que entre ellos se tiraron el agua en una broma anterior... Fueron buenas anécdotas; un buen grupo ese.
¿Y qué ha sido lo mejor de llegar a Motagua?
Los compañeros en Panamá me decían que cuando sales al extranjero, siempre hay malas leches, o sea, que con los extranjeros siempre se les llevan de malas y de que te hacen la jugada para que no juegues o te lesionan, o cosas así. Y la verdad que quedé sorprendido cuando llegué a Motagua. Cuando quedé campeón la primera vez había 10 veces más egos que ahora porque había jugadores que no podían estar en la banca, como Rubilio, Walter... porque no podían jugar todos, pero nunca había esa vibra mala. Ese grupo fue excepcional, uno de los mejores grupos que he podido tener en mi vida. Y nos logramos compenetrar. Estaba difícil, a pesar de que pasaron muchas cosas. Yo una vez discutía con Rubilio, llegando yo al equipo. Imagínate, discutiendo con el goleador histórico. Pero sí tuve un encontronazo. Después de esa discusión que tuve con Rubilio, fue una de las mejores personas que pude conocer en Honduras. Nunca con resentimiento conmigo, me trató excelente siempre. Fue una discusión futbolera, pero fuerte, más que fuerte. Rubilio después de ahí me trató muy bien. Estaban para las que fueran y yo igual. Rubilio enseñó al grupo cuando quedamos campeones. No cualquiera tiene la historia que tiene acá. Y quedando banca, no jugaba a veces. Él lo supo manejar, para que el grupo estuviera bien y no se dividiera. Y el grupo de ahora también muy buen.
Un grupo diferente al de su primer título...
Sí, claro. Este es un grupo muy lindo, la verdad. No andan peleando, todo el día andan en jodas... En el anterior había más ego. Este grupo también es muy lindo, más tranquilo.
Y cuando no habían sido campeones, ¿se hacía más pesada la losa porque el archirrival, Olimpia, ganaba los títulos?
Claro, sí, sí, sí... Pero, cuando tuvimos ese grupo que quedamos campeones la primera vez, sabíamos que íbamos a ganar. Lo teníamos claro. Cuando le ganamos la final a Olimpia, lo teníamos claro que íbamos a ganar, estábamos muy convencidos porque en ese momento estábamos mejor, estábamos más compactos, habíamos cogido una dinámica muy buena. Teníamos buen mediocampo; muy buen nivel Zapatilla, yo andaba muy bien también. Agustín estaba, Rubilio y Rodrigo afuera esperando. Teníamos un equipazo en la parte defensiva. Sabíamos que Olimpia era el rival a vencer; venía de ganarlo. Motagua contra Olimpia, más o menos venía esa secuencia. Ese era el objetivo claro, ganar a Olimpia, y teníamos el equipo para hacerlo.
¿Pero a ustedes les calaban esos comentarios de que Troglio era el padre de Motagua?
¿Qué pasa? Que cuando perdimos la semifinal con Olimpia, ya estaba ganado eso, ya habíamos ganado nosotros. Ellos tenían que hacer dos goles y lo hicieron, entonces nos quedamos con esa espina como que "viste, podemos, ¿cuál es el miedo? No hay por qué tenerle miedo si es un equipo fuerte como nosotros, y de grande como nosotros". Pero no vamos a tapar el sol con un dedo, Olimpia tenía una mecánica muy buena en el medio, tenía a Pinto, tenía a Arboleda, y un excelente entrenador. Pero también nosotros teníamos un gran entrenador, que también ganó muchos títulos acá, que era Diego, que se sabía lo que era una final y con Olimpia. Nos trabajaron mucho la parte mental ahí. Y también la experiencia de Jonny, Licona, Rubilio... la experiencia de ellos. Teníamos un equipo, una familia... Y eso nos ayudó a ganarle al Olimpia porque era muy difícil, la verdad. Olimpia tenía un equipazo. Ya jugaban de memoria, pero creo que hemos construido una base. El Motagua ahora está fuerte. Para ganarle creo que tienen que hacer un gran trabajo, como lo hizo Olimpia en la Supercopa, que nos incomó. Estamos cerca de que Motagua siga ganando muchos más títulos y más de seguido. No como antes, que siempre han ganado la Olimpia, después veníamos nosotros. Creo que ahora Motagua de parte de la directiva está haciendo las cosas bien. Está armando una estructura para así cosechar mucho éxito para esta institución que se lo merece.
Jorge, ¿es mejor la Liga de Honduras que la panameña? Usted es encarador, diga la verdad...
Ahí no me voy a meter en problemas... Para mí, sí... La panameña exporta mucho más, que eso es algo que no entiendo acá. La panameña exporta mucho. ¿Por qué no es la mejor liga si es la que más exporta? Esta de acá tiene más estructura, se llenan más los estadios, pagan mejor, las canchas están mejores, los patrocinadores son mejores. Pero lo que puedo decir de la liga panameña es que exporta demasiados jugadores, es lo positivo, pero tiene mejor presupuesto la liga hondureña.
Y en cuanto al nivel netamente futbolístico, ¿es mejor la de acá?
Sí, claro, lo mostramos en la Copa Centroamericana. Eso no tiene que ponerme en duda a mí de que me voy a meter en problemas o algo así, no, porque el fútbol no miente. Ya si hablamos de selección, ya sabemos la verdad. Y la verdad es que Panamá está en un nivel superior a lo que es Costa Rica. Hoy por hoy voy a hablar. No vamos a hablar de historia. Hoy por hoy Panamá es la mejor de Centroamérica. Pero en clubes le falta mucho porque en lo que es Olimpia saca muchas ventajas, ¿o no viste los partidos? Los equipos de Costa Rica, por ahí el Plaza Amador y el CAI que hizo la hazaña y eliminó a los dos grandes de Honduras.
Hágame el ranking de las ligas de Centroamérica, ¿cuál es la mejor?
Para mí, la de Panamá la quito porque no puedo ponerla. Ni en el tres, ni en el uno y ni en el dos... Exportan muchos jugadores. ¿Qué vamos a discutir ahí? Si hablamos de estructura o de infraestructura y esas cosas, de cancha, claro que no porque la verdad nos falta mucho a Panamá en eso. De competitividad, para mí Honduras tiene la mejor liga. No porque juego acá, para mí tienen la mejor liga. Se compite con la de Costa Rica.
¿Y cuál es el equipo más grande de Centroamérica?
No (hace pausa). No, esa, esa. Yo juego con el Motagua y esa está difícil.
¿Está entre Olimpia y Saprissa?
No, está difícil. Está complicada, esa la saltamos.
¿Quién es el mejor futbolista que ha visto Jorge Serrano en la liga de Honduras desde que llegó acá?
Está dura. Para mí, Edwin y "Droopy". Me gusta mucho Jorge Álvarez, pero para mí Edwin y "Droopy". Sí, esos dos.
Muchos creen que Jorge Serrano es uno de los mejores extranjeros en este último tiempo. Para usted, ¿quiénes son los mejores extranjeros de la liga de Honduras en la actualidad y en qué lugar se pone?
Por fútbol soy yo el mejor, y por historia, para mí, hoy por hoy, Arboleda y "Droopy".
¿La liga hondureña es más difícil de lo que muchos creen?
Sí, es muy difícil. Fácil no es. Cuando vienen varios extranjeros, se van por ahí mismo. No es fácil acá coger una constancia en un equipo. Acá llegan extranjeros y a los tres meses ya no están. ¿Y cómo va a ser fácil?
Y a nivel de selección dijo que Panamá ocupa el primer lugar. ¿Siguen Costa Rica y Honduras?
Para mí, Honduras-Costa Rica, están los dos allí. Eso es hoy por hoy, porque no te voy a hablar de trayectoria. Si hablamos de trayectoria, creo que Honduras tiene más trayectoria de selección que Panamá, si no me equivoco. Y Costa Rica ni se diga. Hoy es Panamá-Honduras-Costa Rica. Así está.
A propósito de selección, ¿hay alguna espina por no ser convocado a Panamá?
Espina sí. Puede ser conmigo mismo, puede ser con lo que no se me dio o lo que no se me ha dado. He estado y he rendido. Pero espina con el entrenador o cosas así, no. Conmigo mismo más que todo. Yo creo que podría dar mucho más o tal vez buscar un salto mejor. Muchas veces hablamos de que queremos estar, pero puede ser que este no sea mejor que tú, pero es mejor nivel (liga) que tú. Hoy en día va mucho por ahí, en la liga o en el club que está.
¿Sentís que si jugaras en una liga de más peso te llamaran a la selección?
Claro que estuviera, con los ojos cerrados tuviera. Sí, porque no creo en eso de que uno no gusta al entrenador; nada de eso. Yo creo que hoy en día, si no me hubiera lesionado, estoy seguro de que estuviera tocando las puertas fuertes para que me dieran una oportunidad. Pero sí, si estuviera en una liga sudamericana, pues ahí pudiera estar.
¿O sea que en ese sentido le ha pasado factura estar en la liga hondureña?
Muchas veces sí, pero yo estoy tranquilo en esa parte. Estoy muy agradecido y contento de estar aquí. Aquí esto es impresionante. No lo entienden porque no lo están viviendo. Y esta liga, para mí, aquí en la región es la mejor por lejos.
Ahora, ¿cuál ha sido su mejor partido en Motagua?
Yo creo que en una final contra Olimpia y también contra Águila de El Salvador. En esa final ante Olimpia que quedamos campeones. En esas dos finales.
¿Cuál ha sido el peor regaño de Javier López y el de Diego Vázquez?
El de Javier López fue fuerte. Una vez que me quedé afuera del camerino. Me quedé afuera, pero fue inocentemente. Creo que pequé de inocencia también. Él dio la charla y no entré. Me dijo: "Que sea la primera y última vez, y no vas a jugar". Y no jugué. Estuve bravo, pero así fue. El de Diego fue porque yo, cuando quería meter un centro y la pelota iba suave, me decía: "¡Tomá leche, panameño!". Me decía así. Serio, serio me lo decía. ¡Ay, María! Diego es un personaje.
¿El partido que más le dolió perder a Jorge Serrano?
Acá que íbamos ganando contra Alajuelense. Más que me dolió, me decepcionó.
¿Cómo vive los partidos ante Olimpia?
Ahora más tranquilo, antes era más nervioso porque no habíamos ganado ni el campeonato ni nada. Para mí siempre es especial los clásicos contra Olimpia.
¿Al ganar el título como que los liberó?
Me liberé mucho, antes era más tensión porque sabíamos lo que significaba ganar un campeonato con Olimpia en ese momento que lo necesitábamos. Era la 19, si no me equivoco.
¿Pero nunca llegaron a sentir un miedo futbolístico al jugar ante Olimpia debido a que no le podían ganar?
No, el miedo futbolístico porque dentro del cuadro muchas veces se tornaba mejor para nosotros los partidos ante Olimpia y más cuando ellos jugaban de locales. En el último minuto siempre teníamos que rezar porque siempre nos goleaban. Eso era lo único. Pero miedo no, no teníamos miedo. Miedo ahí no hay, pero sí lo del último minuto y esas cosas.
Hoy, hombre por hombre, ¿es mejor Olimpia o Motagua?
Para mí, nosotros, pero ellos nos acaban de ganar la Supercopa. Para mí se trata de jugar los partidos y nosotros los sabemos jugar, pero no se puede decir hombre por hombre porque en el partido hay que saber cuándo quién es quién. Nosotros estábamos claros que somos los actuales campeones de la Liga Nacional y, si es por hombre por hombre, somos los mejores.
¿Jorge Serrano prefiere ser bicampeón de liga o ganar la Copa Centroamericana?, ¿hay equipo para ganar ambos?
Claro, ya estamos más cerca de ganar la Copa Centroamericana y la liga local ya va a ver en medio del camino. Creo que sí podemos hacerlo.
Jorge, ¿sienten el peso de ganar un título internacional?
Sí, lo queremos. ¿Sentimos peso? Claro que sí sentimos peso porque somos un equipo grande y tenemos que acostumbrarnos a eso. Lo vamos a lograr. Estoy convencido que lo podemos hacer. Motagua va a salir campeón de la Copa Centroamericana.
¿Te cala cuando escuchás que Olimpia es el único que saca la cara por Honduras?
Eso es falso, eso es falso. Olimpia es grandísimo, pero eso es falso porque Olimpia ha venido eliminándose de la fase de grupos de hace rato. En las últimas dos es que tuvo un impacto, pero quien ha estado dando la cara somos nosotros, que siempre pasamos, que siempre pasamos y jugamos Concachampions. Yo vi a Olimpia ganar la Centroamericana (Liga de Concacaf), no te voy a mentir. Pero los dos creo que luchamos para dejar la bandera en alto y lo hacen muy bien. Que Olimpia ha ganado el título de la Centroamericana es otra cosa.
Sí, lo dicen por los títulos internacionales...
Sí, pero preguntaste sobre los que pelean por el título de la Copa Centroamericana y ahí nosotros hemos sido más constantes. Que ellos han ganado el título es otro tema.
¿Qué le decís a esos motagüenses que no confían y a los que confían?
No, que confíen en el proceso que estamos llevando. Nosotros venimos de ser campeones no hace mucho y que confíen en los compañeros. Trabajamos para decir que lo vamos a ganar, que lo vamos a ganar por mi familia, por mis amigos. Que confíen, que se aferren a que vamos a ser campeones y que nos alienten desde fuera del campo.
¿Cómo mirás el panorama de la eliminatoria rumbo al Mundial 2030?
Creo que hay mucha tela porque apenas está empezando. Honduras tiene para hacer un buen proyecto. Y trabajando ese proyecto queda mucho más bien. Tienen para hacerlo, tienen los jugadores. Y Panamá ya tiene más o menos una base de la cual el profe ya sabe cómo juega y lo que va a pedir a cada nuevo que se integre al grupo. Así que por ahí no creo que sea tan difícil.
Imagino que añora jugar un Mundial...
Claro, es una locura. No lo he vivido, pero si las cosas se dan bien podemos llegar a eso. Vamos a cerrar acá.
Vamos a cerrar y quiero que me arme el mejor once de la Liga Nacional de Honduras. Hay que olvidarse de los amigos y ser objetivo...
Está bravo. En cuanto a porteros, Johnny y Luis Ortiz están en buen nivel, ja, ja, ja... ¿Qué hago? Esa está dura, cualquiera de los dos. Lateral izquierdo a Cléver. En cuanto a centrales, que espere Sacaza y voy a poner a Vega junto a Emanuel Hernández. Lateral derecho Buhiño, no hay comparación. En los volantes voy a poner a los tres de Motagua; disculpen, muchachos... Están tan duro. Voy a poner a Óscar Padilla, Edwin Rodríguez porque es el máximo asistidor, Denis Meléndez. Que me disculpen mis hermanos Alejandro y Denis. Adelante pongo a Jefryn Macías... je, cómo no va a estar brava. Rodrigo de Olivera y voy a poner al peladito del Real España, Nixon Cruz. Dejé afuera a mi hermano del alma, Droopy Gómez. Me atormentaste con ese 11, es una locura.