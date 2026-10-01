La FIFA sanciona sin piedad a club de la Liga Nacional: este es el duro castigo

La medida está relacionada con obligaciones económicas pendientes que provocaron el bloqueo del club en la plataforma de registros de FIFA.

De acuerdo con la información publicada este miércoles, el conjunto canechero acumula dos sanciones de tres períodos cada una, por lo que el bloqueo alcanza un total de seis ventanas de transferencias, equivalentes a tres años.

El Juticalpa FC enfrenta un nuevo problema fuera de las canchas. El equipo olanchano fue sancionado por la FIFA con una prohibición que le impedirá inscribir nuevos jugadores durante seis períodos de transferencias, una medida que representa un duro golpe para la planificación deportiva de la institución.

La sanción significa que Juticalpa FC no podrá realizar nuevas inscripciones de futbolistas mientras permanezca vigente la prohibición. Esto incluye incorporaciones que el club pudiera intentar concretar tanto con jugadores nacionales como extranjeros.

Las prohibiciones de registro son una de las medidas disciplinarias que puede imponer FIFA a los clubes. Cuando una institución recibe este tipo de castigo, queda impedida de registrar nuevos futbolistas durante el período establecido por el organismo.

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El problema tiene como origen compromisos económicos que el club no habría cumplido. En uno de los expedientes relacionados con la institución aparece una obligación pendiente con el futbolista colombiano Luis Orlando Hurtado Cuesta, situación que derivó en una prohibición de registro.

En ese caso particular, la sanción contempla que el bloqueo puede levantarse una vez que el club cumpla con la obligación económica establecida y realice el procedimiento correspondiente ante FIFA.

Sin embargo, el reporte publicado este miércoles señala que el Juticalpa FC acumula dos sanciones diferentes de tres períodos cada una, lo que eleva a seis los períodos de transferencia afectados.

Mientras la sanción esté vigente, el club tendrá que afrontar sus próximos torneos de la Liga Nacional de Honduras con la plantilla que tenga habilitada, sin poder registrar nuevos refuerzos en los períodos afectados por la medida.

"La Lista de Prohibición de Registro de la FIFA es un recurso fundamental para la comunidad futbolística, ya que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas por la FIFA. Esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos normativos. Como herramienta esencial para las federaciones miembro, confederaciones, clubes, jugadores y agentes, la Lista de Prohibición de Registro de la FIFA ayuda a garantizar la transparencia y el cumplimiento en el deporte, permitiendo a las partes interesadas mantenerse informadas sobre qué clubes no pueden fichar nuevos jugadores durante el período de prohibición. Se actualiza cada 6 horas", se lee en la web.