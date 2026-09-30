¿Fue perdonado Dereck Moncada? CONCACAF responde a la petición de Honduras

La Selección de Honduras recibió una espectacular noticia en la previa del partido que sostendrá este viernes ante Martinica por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Concacaf informó que Dereck Moncada podrá disputar el próximo encuentro de la H, luego de que fuera aprobada la apelación presentada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) por la tarjeta roja directa que recibió injustamente por parte del árbitro tico Juan Gabriel Calderón durante el triunfo 0-1 sobre Jamaica en Kingston.

Según el comunicado oficial, la Federación de Fútbol de Honduras presentó una apelación ante Concacaf por la expulsión directa de Moncada en el encuentro frente a Jamaica.