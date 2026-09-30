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Honduras vs Martinica: sorpresa en el valor de sus plantillas y cuál es el jugador más caro

Estos son los precios de ambas plantillas según el portal especializado, Transfermarkt.

Honduras vs Martinica: sorpresa en el valor de sus plantillas y cuál es el jugador más caro

Honduras vs Martinica: ¿Qué selección tiene la plantilla más cara en valor de mercado?
30 de septiembre de 2026 a las 08:20

La selección de Honduras volverá a jugar este viernes ante Martinica por la fecha 3 de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2026-27.

La Bicolor llega después de haber ganado 1-0 ante Jamaica, un resultado que le permite buscar la clasificación a cuartos de final de la Nations League y Copa Oro 2027.

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Mientras que Martinica llega como la peor selección del grupo B tras no sumar en las primeras dos fechas. Perdió 3-1 ante El Salvador y el pasado lunes cayó 2-1 ante Surinam.

Más allá de que ambos llegan obligados a sumar puntos en la tercer fecha, también será un un encuentro que presenta una diferencia en el valor de las plantillas de ambos combinados.

VALOR DE PLANTILLAS

De acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt, la plantilla de Martinica está valorada en 20.15 millones de euros, mientras que la de Honduras alcanza los 22.35 millones de euros.

La principal diferencia está en los jugadores con mayor valor de mercado de cada selección. En el caso de Martinica, el futbolista más cotizado es el delantero Ludovic Blas, quien milita en el Rennes de la primera división de Francia y cuenta con un valor de 10 millones de euros, según Transfermarkt.

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Por parte de Honduras, el jugador con mayor valor de mercado es Dereck Moncada. El delantero del Lugano de Suiza está valorado en 4.5 millones de euros por el mismo portal.

De esta manera, la diferencia entre ambas plantillas es de 2.20 millones de euros a favor de Honduras.

DÍA Y HORA DEL MARTINICIA VS MARTINICA

Para el siguiente compromiso, la Bicolor viajará y el próximo viernes 2 de octubre medirá sus fuerzas ante Martinica en el Pierre-Aliker Municipal Stadium en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la competencia. Este duelo está pactado para iniciar a las 6:00 pm, hora hondureña.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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