Keyrol Figueroa vs Dereck Moncada: dos caminos y un mismo legado en la Bicolor

El fútbol hondureño está presenciando el desarrollo de una de las historias más fascinantes de su patrimonio futbolístico reciente. Dereck Moncada y Keyrol Figueroa, hermanos de la leyenda catracha Maynor Figueroa, lideran la nueva camada en la Selección de Honduras. Con un linaje profundamente ligado a los mayores hitos de la H, ambos futbolistas han comenzado a forjar sus propios nombres a través de perfiles tácticos, trayectorias y valoraciones marcadamente distintas.

La Nations League 2026-2027 les cayó como anillo al dedo, es la primera competencia oficial donde comparten, lo hicieron en el amistoso ante Argentina en junio, pero ahora están explotando sus habilidades. Dereck Moncada anotó su primer gol ante Surinam y dio una asistencia y Keyrol vivió su primera titularidad acompañada de su estreno goleador en el triunfo contra Jamaica en la histórica victoria en Kingston.

Nacido el 31 de agosto de 2006 en Tegucigalpa, Keyrol Figueroa es el mayor de los dos hermanos con 20 años de edad. Por su parte, Dereck Moncada, nacido en Talanga el 30 de noviembre de 2007, cuenta con 18 años. A pesar de su juventud, los dos atacantes han logrado dar el salto al fútbol europeo en la presente temporada, estableciendo una competencia implícita que aviva las esperanzas de los aficionados catrachos de cara a los futuros compromisos de la selección nacional. En el plano de las características físicas y posicionamiento, ambos guardan un porte atlético imponente. Keyrol se desempeña como un clásico delantero centro, aprovechando su estatura de 1.81 metros para ser una amenaza constante en el área rival, sobresale su potencia y definición. Por otro lado, Dereck actúa principalmente como extremo derecho, utilizando su perfil de 1.80 metros para desbordar por la banda, el desborde lo carateriza. Ambos comparten el pie derecho como su perfil hábil y exhiben registros de velocidad privilegiados: Moncada ha registrado un pico máximo de 35.0 km/h durante estuvo en Colombia, mientras que Figueroa alcanza velocidades punta de 34.2 km/h. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El desarrollo profesional en clubes muestra un claro contraste en sus respectivas curvas de rendimiento y tasación. Dereck Moncada ha experimentado un ascenso meteórico en el mercado continental; tras su destacado paso por Olimpia y el Inter Bogotá, se vinculó al FC Lugano de Suiza con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2031. Actualmente, Moncada lidera la comparativa económica con una cotización de mercado de 4.5 millones de euros, respaldado por una producción regular de 17 goles en 54 partidos en primera división. Keyrol Figueroa ha recorrido un trayecto formativo de alta exigencia dentro del ecosistema futbolístico inglés. Tras formarse en las categorías inferiores del Liverpool FC, donde acumuló 21 goles en 69 presentaciones distribuidas entre las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-21, el espigado ariete fue cedido a préstamo al Port Vale FC de la cuarta división inglesa para ganar rodaje profesional hasta mayo de 2027. La valoración de mercado de Keyrol se sitúa en estos momentos en los 500 mil euros, reflejando su reciente transición del fútbol formativo al profesionalismo absoluto. En el apartado de palmarés a nivel de clubes, la balanza se inclina por ahora del lado del menor de los hermanos. Moncada conquistó tres títulos de la Liga Nacional de Honduras durante su etapa formativa y consagratoria con el Olimpia (Clausura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025). Keyrol, por el contrario, aún no suma trofeos en el circuito profesional, aunque su paso por la academia de los Reds le otorgó un rodaje competitivo ante los mejores prospectos del continente europeo.

La trayectoria a nivel de selecciones juveniles marca una de las diferencias más significativas entre ambos hermanos. Keyrol Figueroa representó inicialmente a las selecciones menores de Estados Unidos, brillando con la Sub-17 al anotar 8 goles en 11 partidos, siendo subcampeón y máximo artillero del Premundial 2023 antes de disputar el Mundial de Indonesia. Posteriormente compitió con la Sub-20 estadounidense. En contraposición, Dereck Moncada realizó todo su proceso formativo con la Selección Sub-20 de Honduras, disputando el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, donde registró 3 partidos y un gol. El destino internacional de ambos finalmente convergió en la Selección Mayor de Honduras. Moncada debutó con la H el 13 de noviembre de 2025 frente a Nicaragua y ya suma 5 partidos internacionales, incluyendo su primer gol anotado ante Surinam en la Concacaf Nations League 2026-2027. Keyrol, tras tramitar su cambio de asociación ante la FIFA en mayo de 2026, hizo su debut oficial con la Bicolor el 6 de junio de 2026 contra Argentina, estrenando su casillero goleador ante Jamaica el pasado 28 de septiembre en sus 3 apariciones registradas. Las estadísticas globales reflejan que ambos atacantes poseen una importante cuota de gol en sus cortas carteras. Moncada registra un promedio de 0.31 goles por partido en clubes profesionales (17 tantos en 54 juegos), sumado a sus 2 goles acumulados en selecciones nacionales (Sub-20 y Mayor). Figueroa mantiene un promedio acumulado de 0.30 goles por encuentro a nivel de clubes (21 en 70 partidos), complementado con 10 anotaciones en el ámbito internacional entre sus etapas en Estados Unidos y Honduras.

COMPARATIVA DE LOS HERMANOS EN LA H

La evolución comparativa de Dereck Moncada y Keyrol Figueroa promete abastecer al ataque catracho de potencia, gol y versatilidad táctica por más de una década. Ya sea encarando desde la banda con la potencia de Moncada o martillando el área con el olfato de Figueroa, el legado futbolístico de Maynor Figueroa renace con fuerza renovada en el balompié internacional, llenando de optimismo el futuro de la Selección de Honduras.

CONOCÉ A DERECK MONCADA

Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 2007 (18 años)

Lugar de nacimiento: Talanga, Francisco Morazán (Honduras)

Posición principal: Extremo derecho

Valor en el mercado actual: 4.5 millones de euros

Estatura: 1.80 mts

Pie hábil: Derecho

Club actual: FC Lugano (Suiza)

Contrato hasta: 30/06/2031

Velocidad máxima registrada: Alcanzó un pico de 35.0 km/h durante su paso por Colombia (y picos de 33.5 km/h en partidos con la Selección de Honduras). Estadísticas por Clubes

Olimpia 2024–2025: 38 partidos y 7 goles

Inter Bogotá 2026: 15 partidos, 5 goles

FC Lugano 2026–act: 15 partidos, 5 goles

Total 2024–act: 54 partidos y 17 anotaciones Trayectoria en Selección Selección Sub-20 de Honduras: 3 partidos, 1 gol (Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024). Selección Mayor de Honduras: Debutó el 13 de noviembre de 2025 frente a Nicaragua. Suma 5 partidos internacionales y 1 gol anotado frente a Surinam en Nations League 2026-2027. Títulos: Liga Nacional de Honduras: Clausura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025 con Olimpia.

CONOCÉ A KEYROL FIGUEROA