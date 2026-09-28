  1. La Selección

Keyrol Figueroa rompe en llanto y deja dedicatoria tras anotar: "Vamos por más"

El atacante habló para los micrófonos de la Federación de Fútbol de Honduras tras el triunfo ante Jamaica.

28 de septiembre de 2026 a las 20:48

La selección de Honduras logró histórico triunfo en tierras de Jamaica y para que cause más impresión fue con gol de Keyrol Figueroa, quien asumió su primera titularidad.

El hijo del histórico Maynor Figueroa, tuvo su primera titularidad la bicolor catracha, José Francisco Molina se atrevió a ponerlo junto con su hermano Dereck Moncada y resolvieron.

Los maleficios que rompió Honduras tras sellar su primer triunfo en Jamaica

"Mire 'H', mire qué hicimos. El primer gol de mi carrera con la 'H'. Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección", dijo en un video que compartió la FFH.

"Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que yo era un chamaco, un bebé", comentó.

¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras

"Este es el primero. Gracias a Dios. Vamos por más. Vamos Honduras. Viva Honduras. Vamos", cerró.

Keyrol debutó en la selección mayor de Honduras en el amistoso ante Argentina sumando 45 minutos, luego ante Surinam por Nations League ingresó de cambió al 70 y ahora fueron 75.

Keyrol Figueroa rompió en llanto tras el triunfo de Honduras ante Jamaica.

Keyrol Figueroa rompió en llanto tras el triunfo de Honduras ante Jamaica.


Unime ahora al canal
Redacción web
Gian Carlo Castañeda

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias