Keyrol Figueroa rompe en llanto y deja dedicatoria tras anotar: "Vamos por más"

La selección de Honduras logró histórico triunfo en tierras de Jamaica y para que cause más impresión fue con gol de Keyrol Figueroa, quien asumió su primera titularidad. El hijo del histórico Maynor Figueroa, tuvo su primera titularidad la bicolor catracha, José Francisco Molina se atrevió a ponerlo junto con su hermano Dereck Moncada y resolvieron.

"Mire 'H', mire qué hicimos. El primer gol de mi carrera con la 'H'. Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección", dijo en un video que compartió la FFH. "Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que yo era un chamaco, un bebé", comentó.

"Este es el primero. Gracias a Dios. Vamos por más. Vamos Honduras. Viva Honduras. Vamos", cerró. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Keyrol debutó en la selección mayor de Honduras en el amistoso ante Argentina sumando 45 minutos, luego ante Surinam por Nations League ingresó de cambió al 70 y ahora fueron 75.