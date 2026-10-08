"Yo siempre era el primero": el secreto que nadie sabía de Choco Lozano en Olimpia

El delantero de Olimpia recordó que desde su llegada al país ha escuchado constantes cuestionamientos hacia Lozano, pero enfatizó que sus años en el extranjero son su mejor carta de presentación: “Desde que yo estoy acá, casi hace diez años, siempre he escuchado que han matado al Choco. Pero por algo se ha mantenido tanto tiempo afuera”.