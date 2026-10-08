"Yo siempre era el primero": el secreto que nadie sabía de Choco Lozano en Olimpia

Se ha dado a conocer lo que hizo Choco Lozano mientras entrenaba con Olimpia. A más de uno dejó sorprendido con su actitud.
El atacante hondureño Antony 'Choco' Lozano aprovechó las últimas semanas para mantenerse en forma en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Rafael Ferrari, donde compartió entrenamientos con el plantel del Olimpia mientras define el próximo paso de su carrera profesional.
Su presencia en la sede olimpista no pasó desapercibida para nadie, y uno de los futbolistas que más resaltó su actitud y entrega dentro y fuera de la cancha fue el delantero colombiano Yustin Arboleda.
El goleador catracho se encuentra actualmente como agente libre tras dar por finalizada su etapa con el Santos Laguna de México, por lo que trabaja arduamente para recuperar su ritmo competitivo tras una lesión de rodilla que lo alejó del terreno de juego.
Durante este periodo de acondicionamiento, Lozano se presentó en el CAR de Olimpia para realizar diversos trabajos de exigencia física y ejercicios de contacto con el balón.
Arboleda, quien conoce muy bien a Lozano por haber compartido vestuario tanto en el equipo merengue como en la Selección de Honduras, ponderó la disciplina demostrada por el atacante durante las casi dos semanas que estuvo trabajando a la par del grupo.
“Más allá de lo futbolístico, la gran persona que es, el gran profesional que es”, comenzó explicando Arboleda al referirse al compromiso del Choco Lozano.
El atacante colombiano reveló además un detalle cotidiano que, a su criterio, demuestra con claridad el nivel de entrega que mantiene el futbolista hondureño.
Arboleda explicó que suele ser de los primeros integrantes en arribar cada mañana al centro deportivo, pero durante la estancia de Lozano la rutina mostró un ejemplo constante de puntualidad y trabajo.
“Yo soy uno de los primeros en llegar normalmente acá al CAR, y esas dos semanas que él estuvo acá con nosotros, cuando yo llegaba ya el Choco estaba en el gimnasio”, contó el atacante.
Las declaraciones de Yustin Arboleda sirvieron también para enviar un mensaje contundente a quienes han criticado con dureza la carrera del atacante nacional a lo largo de los años.
El delantero de Olimpia recordó que desde su llegada al país ha escuchado constantes cuestionamientos hacia Lozano, pero enfatizó que sus años en el extranjero son su mejor carta de presentación: “Desde que yo estoy acá, casi hace diez años, siempre he escuchado que han matado al Choco. Pero por algo se ha mantenido tanto tiempo afuera”.
Para el jugador colombiano, el talento de su compañero es indiscutible y remarcó la importancia de comprender que cada profesional tiene formas distintas de desenvolverse: “Cada jugador tiene un carácter diferente, cada jugador expresa su calidad o se manifiesta de una forma distinta, no todos somos iguales”.
La estadía del Choco en las instalaciones del club albo despertó especulaciones sobre un posible regreso a la institución, aunque desde el entorno del futbolista se apunta a que su prioridad sigue siendo encontrar una nueva oportunidad en el balompié internacional.
Finalmente, Arboleda deseó el mayor de los éxitos a Lozano en este nuevo capítulo de su trayectoria, destacando la importancia de retornar pronto al terreno de juego: “Desearle siempre lo mejor y que ojalá se pueda recuperar de la mejor manera y pueda volver a jugar, que es lo que a uno como futbolista le gusta, que es estar siempre jugando”.