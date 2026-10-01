Jonathan Rougier: “Por rendimiento algún elemento mereció el llamado a la H”

Asimismo, Rougier abordó temas de actualidad del balompié hondureño, refiriéndose al desempeño de la Selección Nacional bajo el mando del nuevo cuerpo técnico, la irrupción de jóvenes talentos y su postura respecto a una eventual convocatoria a la Bicolor. Con la serenidad que le otorga su recorrido en el fútbol centroamericano, el arquero compartió sus impresiones sobre el Monstruo Verde.

En una extensa conversación, el experimentado guardameta Jonathan Rougier analizó el momento que atraviesa Marathón tras la eliminación que sufrieron en la Copa Centroamericana frente a Liga Alajuelense y un tropiezo en el torneo local ante Juticalpa FC. El cancerbero valoró la pausa en el calendario como un espacio necesario para realizar autocritica, ajustar detalles tácticos y recargar energías de cara a la segunda vuelta del campeonato.

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¿Juticalpa fue el jalón de orejas? Sí, sí, fue todo viaje, todo viaje. La semana pasada que volvimos a los entrenamientos y esta semana fue donde más pudimos charlar, donde más pudimos reflexionar, por así decirlo, y creo que el grupo lo está asimilando muy bien.

Con la experiencia de Jonathan Rougier, con la categoría que tiene y muchos años en el fútbol, ¿Qué les pudiste decir en el vestuario luego de quedar eliminado ante Alajuelense? Bueno, primero creo que a veces no es muy bueno hablar justo después de los partidos porque los ánimos están un poco fuertes. Nada, entonces es más que nada lo que hablamos después de Juticalpa, porque llegamos el viernes y nos fuimos el sábado, fue todo muy rápido.

¿Cómo ha venido esta semana, Jonathan, luego de una semana bastante gris donde se perdió ante Alajuelense y ante Juticalpa? Sí, bueno, como lo decís vos, no fue la mejor semana, la que nosotros soñábamos. Creo que tuvimos dos traspiés que no nos gustaron nada, que nos hicieron perder cosas importantes. Pero bueno, también nos va a servir bien este parón para recargar las pilas, volver a tomar aire, porque fueron 14 partidos en dos meses y medio. Una locura, pero bueno, estamos bien, estamos vivos.

Con tu experiencia, ¿Qué le decís a los muchachos como uno de los líderes del equipo?

Nada, más que nada que esto continúa. Lamentablemente ni las cosas buenas ni las cosas malas van a perdurar por siempre. Así que tenemos que ser conscientes de que perdimos, lamentablemente perdimos bien. Creo que no nos vimos tan bien como hubiésemos querido en la Copa y esa eliminación nos dolió. Y después con Juticalpa creo que fue difícil asimilar esa situación; no pudimos salir de ese partido con la cabeza un poco abarrotada de sentimientos. Y nada, ya después de todo, con un poco más de tranquilidad, viendo que las situaciones a veces, por más que duelan, son para aprender. Fue eso: darnos cuenta de que en los momentos difíciles también tenemos que sacar el pecho, y eso es lo que tenemos que hacer ahora.

Jonathan, pasando un poco de tema, ¿Cómo has visto a la selección nacional? Vos ya tuviste tu paso por ahí, ¿la seguís?

Sí, sí, claro, sigo a la selección, sigo a los amigos y compañeros que tengo en ella. Y nada, atento porque me gusta ver fútbol. Aparte creo que viene una propuesta de técnicos muy distinta a lo que había habitualmente. Es lindo aprender, el jugador tiene que aprender y poder absorber todo lo que se pueda de cada cuerpo técnico. Creo que este cuerpo técnico actual seguramente debe darles cosas muy ricas, porque se están viendo cosas distintas. Apoyando para que todo ese nuevo envión se mantenga en el tiempo y podamos ir al Mundial.

¿Qué te ha parecido Keyrol Figueroa y Derek Moncada, las nuevas joyas del fútbol hondureño?

A ver, yo creo que Derek ya lo ha demostrado; viene de uno o dos años de un proceso muy explosivo y no voy a descubrir nada diciendo las cualidades de él. Por ahí a Figueroa no lo tengo tan visto porque creo que no juega en una liga tan vistosa donde nosotros desde acá podamos seguirla, entonces se hace difícil ver los partidos. Pero lo que me ha tocado ver en la selección, en lo que le ha tocado jugar, es un jugador muy interesante, casi como un falso nueve que lo hace muy bien. Y nada, como siempre se dice en el fútbol, es un poco más fácil llegar que mantenerse; seguramente a lo que ellos apuntan es a poder mantenerse y hacerlo bien.

Muchos aficionados decían: “Hey, ¿por qué no llaman a Jonathan Rougier a la selección?”. ¿Vos tenés cerrado ese paso o, si se te da la oportunidad, irías?

No, cerrarlo cerrado no, para nada, porque uno tiene que estar predispuesto a todo. Seguramente si en algún momento llegara el llamado, por algo el cuerpo técnico lo decidiría. Si llegara a estar esa posibilidad, sería muy feliz de ir. Pero bueno, también hay que entender la situación de ellos: están viendo a los jugadores en diferentes posiciones. Hay que estar tranquilo y apoyar a los que están, que eso es lo importante, siempre hay que apoyar a los que están.

¿Sorprendió que en esta convocatoria no hubiera jugadores de Marathón?

No sé, yo no lo analizo desde ahí. Por ahí puede ser alguno que otro, pero también hay que analizar a qué jugador no se llevó, en qué posición y quién está en ese puesto. Desde mi punto de vista, puede ser que sí se lo hayan merecido; me parece que alguno que otro de Marathón podría haber ido. Pero bueno, el trabajo del cuerpo técnico es difícil. Uno habla desde afuera, pero estando ahí hay que ver qué les da cada jugador para el sistema que quieren.

Jonathan, para finalizar, se viene la segunda vuelta del campeonato. ¿Qué corregir, qué enseñanza dejó todo esto y qué esperar para el partido contra Alianza FC?

Respecto a lo que hay que corregir, eso el profe lo está haciendo. Desde mi parte siempre los invito a seguir trabajando y a mejorar, no solo en lo grupal sino en lo individual, que siempre suma al colectivo. Creo que se nos está yendo a veces la concentración en los últimos minutos, pero son cosas que se pueden corregir fácil, solamente hay que querer. Y sobre Alianza, tuvimos un enfrentamiento ya con ellos donde nos descuidamos por un segundo y lo pagamos caro. Hay que estar un poquito más concentrados todo el partido y no confiarse, porque allá va a ser totalmente distinto.

Sos un referente del fútbol nacional y tuviste un paso importante por Motagua. ¿Qué consejo le das al Motagua de Javier López para enfrentar a Alajuelense por lo que vivieron ustedes?

No, a ver, sería un poco malo de mi parte hablar de ellos porque no me corresponde; ya estoy fuera del club, por más que siempre lo sigo y estoy pendiente. Creo que tienen gente muy capacitada; por lo que tengo entendido ya están analizando y preparando el partido con Alajuelense, y me parece muy bien.

¿Te gustaría ver una final hondureña?

Sería muy lindo. Como lo han dicho otros colegas, hubiese sido lindo también que avanzáramos nosotros para que hubiera tres de cuatro equipos hondureños; hubiese sido muy importante no solo para nosotros, sino para toda la liga y el periodismo, porque le da más resonancia y trabajo a todos. Lamentablemente no hicimos las cosas como correspondían para estar, pero ojalá que sí, me gustaría.