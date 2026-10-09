Mira cuenta los cuidados que debe tener con Olimpia y lo que piensa de CR7: "Es una desolación"

Mira elogió la calidad del Olimpia, pero también dejó claro que confía en las fortalezas de su equipo para competir de tú a tú. Además, fue recordado sobre la histórica victoria 6-2 sobre los albos en noviembre de 2025, en el mismo escenario donde se disputará el encuentro de esta jornada: el estadio Roberto Suazo Córdova.

El Génesis FC recibe este sábado al Olimpia en un esperado duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026. En la previa, el entrenador portugués Fernando Mira atendió a los medios de comunicación y analizó el compromiso ante los albos.

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Por otra parte, Fernando Mira fue consultado sobre la situación que atraviesa Cristiano Ronaldo , una de las máximas figuras del fútbol portugués. El estratega no esquivó el tema y defendió el legado del delantero con una contundente declaración: "Es el representante de Portugal en el mundo. Donde se va, no se habla de Portugal, se habla de Cristiano".

El técnico también adelantó las bajas que tendrá el Génesis para este compromiso y destacó los aspectos que considera fundamentales para afrontar el desafío ante el león.



Profesor, se viene un partido clave después de este parón FIFA. ¿Cómo ha estado el equipo durante este tiempo?

Sí, en este parón FIFA para nosotros fue muy bueno. Entrenamos bien y descansamos bien, que era lo más importante. Queremos dar descanso a los jugadores también para que se presenten . Creo que el partido de mañana, para mí Olimpia en cinco torneos gana tres y por eso está todo dicho. Es un equipo con jugadores muy buenos, muy bien dirigidos, pero nosotros también estamos bien en este momento. Creo que mañana va a ser un gran partidazo e invito a todas las personas a venir al estadio porque tengo la certeza. No sé quién va a ganar porque en el fútbol todo es posible, pero tengo la certeza de que van a asistir a un gran partido de fútbol.

Dicen que, al enfrentar a los equipos grandes, hay que ser muy específico y quizás no errar porque los equipos no te perdonan ante los grandes.

Sí, es verdad. Hay unos detalles que definen estos juegos que están siendo muy competitivos, muy bien disputados, y pequeños detalles, pequeñas desconcentraciones que definen los juegos, pero creo que mi equipo en este momento está muy bien y creo que va a ser un gran partidazo, va a ser un gran juego de fútbol mañana.

¿Qué concepto tiene de Olimpia? ¿A qué tenerle cuidado?

A Olimpia, por la calidad de los jugadores, tenemos que tener cuidado en todo, tenemos que estar despiertos en todos los movimientos de los juegos y por eso creo que la concentración para mañana es esencial para ganar.

Hay jugadores que normalmente se enfocan en el equipo como tal, pero siempre hay jugadores específicos

Sí, pero con Olimpia tenemos que tener cuidado con todos porque todos tienen mucha calidad, todos somos buenos, pero nosotros, como te dije, estamos preparados para disputar el juego con Olimpia.

Yo le menciono un hombre y usted me escoge cuál de los dos: Edwin Rodríguez o Jorge Álvarez

Quiero los dos.

¿Muy parejos?

Sí, me gustan mucho los dos. Jorge, entonces, para mí me encanta.

Si le tocara escoger a uno de los dos para tenerlo en su equipo, ¿qué escogería?

Escogería a los dos.

Profe, de este equipo suyo, ¿qué propuesta tendrá ante Olimpia? Porque muchos dicen que hay que tener cautela con Olimpia. ¿Cuál es la propuesta suya como técnico?

Mi propuesta mañana es discutir el juego ojos en ojos, no tener miedo a nada, entrar en la cancha para ganar el juego, con mucho respeto a Olimpia, porque Olimpia es Olimpia, es campeón de los campeones, pero nosotros también tenemos nuestras más valías y también queremos ganar el juego.

Hay que hacer valer la localidad.

Sí, también, principalmente esta cancha.

¿Variantes van a haber en Génesis para este compromiso tan importante contra el Olimpia?

Sí, va a haber variantes, porque por lo menos una va a haber. Cuando jugamos con Olimpia, 80 y tantos minutos por lo menos una, en ese momento tenemos que jugar con 11, y mañana va a jugar un jugador nuevo.

Ya hay una historia: Olimpia aquí perdió por seis o siete goles contra Génesis. ¿Cree usted que se puede repetir ese...?

Sí, en ese juego nosotros todos nos fuimos bien y Olimpia no. Nosotros tuvimos ocho oportunidades, hicimos siete; ellos tuvieron cuatro, hicieron dos. Por eso, el juego es pasado, ya no nos dice nada, está escrito en la historia de Génesis, en el libro de Génesis, con letras de oro.

Es difícil que se repita un marcador así, pero a veces muchos dicen que son casualidades del fútbol. ¿O usted cree que una mala tarde se puede seguir dando?

Sí, una mala tarde, como te dije, nosotros salimos todos bien, todo nos dio cierto y Olimpia no. Independientemente de quién juegue, los jugadores de Olimpia todos tienen mucha calidad, por eso para mí Olimpia es Olimpia.

¿No se recuperó 'Camavinga' tampoco?

Sí, Camavinga está haciendo su proceso de recuperación. Pienso que en la próxima semana ya se integra al 100 %.

Camavinga y Daniel son dos bajas

Sí, son dos bajas, pero nosotros por eso tenemos una plantilla con 26, 27 jugadores y en este momento, en mi opinión, y creo que son todos aptos para jugar, a excepción de Meléndez y Camavinga, los otros están al 100 %.

¿Dentro de sus planes cómo se imagina ese partido?

Pues un partido duro, que va a ser muy disputado y, como te dije, va a ser definido por los detalles, porque Olimpia juega muy bien, pero nosotros también estamos atravesando una fase muy buena y hemos trabajado muy duro para el resto del torneo.