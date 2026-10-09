Cáceres atiza contra los que renuncian a la 'H' y su revelación sobre Welcome

Raúl Cáceres atendió la rueda de prensa luego del triunfo balsámico que consiguió Platense esta tarde sobre Juticapa (2-1) por la novena jornada del Apertura 2026.
Georgie Welcome fue el héroe tras ingresar en la segunda parte y marcar el gol de la victoria. Según reveló Cáceres, el veterano delantero no había entrenado en toda la semana por estar enfermo y le agradeció públicamente el gran gran esfuerzo que hizo hoy en el Excélsior.
Por otro lado, el entrenador fue consultado sobre el rendimiento de la Selección de Honduras en la Concacaf Nations League y aprovechó para atizar contra aquellos jugadores que han renunciado a la Bicolor. El último caso ha sido el de Victor Vandenbroucke.
Cáceres también explicó que a partir de ahora apostará por los jóvenes de la reserva. Reconoce que la responsabilidad es enorme, pero que tienen la capacidad para llevar a Platense a lo más lejos posible.
Triunfo importantísimo de Platense
Yo le decía a mi esposa que me llamaba, que esto es obra de Dios, la verdad, porque esta fecha FIFA nos ha permitido trabajar en aspecto emocional. Ha sido así. Procurar consolidar este grupo, recuperar un poco lo que ha sido característico del equipo porque ha sido difícil este torneo.
Hemos tratado de darle un poquito la mística, de jugar un poquito. Hemos tenido mucha relación con el equipo de reserva, que es donde estamos apuntando. Si tenemos esto de esta manera, vamos a intentar jugárnosla con estos muchachos. Hoy me voy satisfecho, sumamente satisfecho, haberle dado una responsabilidad grande a estos muchachos, a tres de ellos. Grandísima. Porque si podemos ver, yo reviso ahorita aquí en mi mente las jugadas y sí es cierto que fallamos cinco oportunidades claras de gol, pero también al final, con el 2-1, estuvimos en precario. Por acciones de los muchachitos, pelotas mal entregadas, no hacer un recorrido de cobertura. Pero, si no se toman esas decisiones, difícilmente ellos van a aprender.
A pesar de la situación del equipo, hoy pudimos tomar esas decisiones, echamos mano de ellos, creo que ellos pueden darse cuenta, entraron con un 1-1 algunos, otros con un 2-1, nunca desistimos de atacar. Así que, la responsabilidad se les va a dar a ellos, se les está dando. Ahora, que ojalá ellos sean conscientes y que puedan engalanar y valorar el esfuerzo que está haciendo uno. Soportar a toda la afición, a cambio de verlos, conseguir su sueño.
Es una responsabilidad muy grande para estos jóvenes en un momento que puede ser complicado
Justamente. Yo me atengo a las consecuencias, sigo poniendo el pecho a esto. Porque si no lo hago, me voy a ir con el dolor de que no lo hice, hoy en día lo estoy haciendo. Ojo, esto en otros lados me ha dado muchos resultados, muchísimo. Entonces, yo he sido un cobarde por esto, porque no he tomado una decisión. Hoy, honestamente, con respecto al plantel, dejamos fuera a muchos jugadores de experiencia, nos invadimos esta convocatoria de muchachos jóvenes.
Con esa confianza que hoy les he podido dar, con mis temores. Debutaron dos, yo no quisiera ver muchachitos que debuten y caigan en la garra de la boca del aficionado, destruyéndolos, quizás no vuelvan a jugar. Ese es mi temor, mi único temor. Dios ha sido perfecto porque nos ha permitido hacer debutar a estos dos muchachos. Yeiron Arzú, desde el 45', con un ambiente hostil, difícil, porque nos hacen un gol en el último minuto del primer tiempo, y no es fácil entrar en el ambiente que él entra. Entonces, darles esta posibilidad a ellos significa darles responsabilidad, no me importa su edad, tienen que aprender a responder. Hoy en día, tenemos todavía jugadores que sé que están esperando una oportunidad, y ahora apuntarles a ellos.
Vuelve a respirar después de este triunfo
Usted lo ha dicho, es un respiro. Yo creo que no sé cuánto tenía de no respirar así, sin taquicardia, sin estar a corta respiración. No es fácil esto, la verdad. Hoy me voy contento porque vi cuánta persona en la gradería, abarrotada, y se fueron contentos. Esa es una de mis mayores alegrías, sumado a eso, ver cómo reaccionaron estos jóvenes, que lo hicieron con mucha valentía, a pesar de su tiempo. Y al final, también nosotros mismos respirar, respirar ahorita esto, los tres puntos en casa, un rival directo, que yo creo que esto es lo que viene a meternos nuevamente, a darnos vida, porque esto es darnos vida.
Yeiron Arzú ya venía teniendo minutos y está convocado en la Selección Sub-17, que va a enfrentar al Real Madrid y Atlético. Con la mala experiencia de Yeison Arriola, que se perdió después del Mundial de Qatar y que hoy ni lo tenía en convocatoria, ¿cómo manejar esa situación con estos jugadores jóvenes para que no se nos vuelva a escapar un talento de esa naturaleza en el Platense?
Una pregunta muy acuciosa y puntual, porque el cómo manejarlos, yo quisiera tener un patrón para decir cómo. Al final, eso que nos ha pasado con la persona que usted está mencionando y otros jóvenes que a esta altura debieron estar ya afuera, botones reventados ya, hablo de ya siendo jugadores consolidados y no lo hemos obtenido. Al contrario, creo que el tiempo que se les dio, pero cayeron en errores de ínfulas. Se perdieron, no aceptaron consejos, no aceptaron mejorar, no aceptaron someter, no aceptaron que son jóvenes que todavía tienen que aprender. Creyeron que estaban aprendidos. Ahora, nosotros con ellos hemos hablado a nivel de junta directiva que tenemos que llevarlos poco a poco. Yo quisiera darle más tiempo, pero no. Hoy creo que me excedí 45 minutos para Yeiron Arzú. Estamos apuntando a consolidarlo en esa gira que ya se van. El 12 se van ellos o antes. Que estos minutos le sirvan a él para ir allá y poder consolidarse, poder cargarse, poder llenarse de experiencia, poder decir me valgo en esta participación en Europa. Me avalan estos minutos en primera división, minutos difíciles como los de hoy. Para ver un Yeiron más suelto y ojalá ahora con esa participación, sea Platense el beneficiado, que venga un espíritu anímico elevado, pero sin confundir que es un joven de aprendizaje. Eso es lo que estamos cuidando, que se den cuenta que cada oportunidad es para crecer, no es que los consolida. Ojalá que nos siga Dios llenando de discernimiento y sabiduría para poder pensar y tomar las mejores decisiones y que cada decisión, cada oportunidad que nosotros damos a ellos sea para bien. Siempre se les ha dicho con los pies en la tierra. Eso es lo más importante.
Welcome, a sus 41 años, aparece en los momentos complicados
Yo quisiera que hubieran más jugadores con ese espíritu, con esa mentalidad. Welcome es un ejemplo para todos. Todos conocemos cuál fue su bagaje como joven. Es un jugador agradecido. Un jugador responsable, un ejemplo. ¿Cómo lo premia Dios? Mire hoy, un partido agónico, no se miraba por dónde, aparece él a los minutos de estar adentro con un gol. Lo que puedo decirle es gracias.
Les puedo contar algo. Welcome tiene seis días de no entrenar y a puro medicamento lo hicimos jugar. El hombre hizo un esfuerzo sobrehumano, hasta arriesgando su salud, su integridad física. Yo sé el gran esfuerzo que hizo. Por eso se lo agradezco públicamente. Hoy me gusta tanto que es el único jugador que nadie lo señala, a pesar de su edad. Que no es escatima y siempre está presionando a los jóvenes, siempre los está apoyando. Yo por lo menos le digo, Dios no se ha equivocado en tenerlo aquí, para mí es un orgullo, un honor. Es una oportunidad para todos los jóvenes que puedan aprender con él directamente, porque interactúan con él diariamente. Y nunca se queda callado. Siempre hay palabras de motivación y de valor para los jóvenes de parte de él. Ojo, y no son las palabras. Hoy en día tiene en su cartera a un jugador que lo está recuperando poco a poco. Ya va a tener participación también. Se ha encargado de dar esa parte, esa experiencia, hacerla sentir. Y no habla, no es con la boca, es con ejemplo, como el día de hoy. Entonces, yo creo que valorar mucho lo de Welcome, valorar lo de su espíritu, un jugador muy profesional, que a pesar de su pasado, el presente, ha opacado toda su negatividad.
Repasá la tabla de posiciones de la Liga Nacional
Sobre la Selección de Honduras en la Nations League
Yo siempre lo voy a seguir diciendo: los procesos no son fáciles. Estas palabras que están de moda acá, es un proceso, tenemos que respetarlo, son personas diferentes, están conociendo a sus jugadores. Un poco tocar el tema del grupo de jugadores para que se den cuenta que representar la Selección es un orgullo, un honor. Es un honor para todos. El día que me digan a mí, va a ir usted como un visor de la Selección a ver un entrenamiento, sería un honor para mí. Solo ir a ver.
Y ver personas que dicen no vuelvo a la Selección, da lástima. Me dicen a mí, no lo volvería a tomar en cuenta nunca. Porque deben respetar esa parte. Antes los jugadores se sacrificaban, hacían hasta lo imposible por ser convocados. Tuvieron jugadores que pagaron sus pasajes para poder estar aquí. Entonces ahora veo que esto es como de a todo. Ya no hay una motivación. Ahí es donde toca. Me ha tocado aquí en Platense, jugadores que trajimos, consagrados, que eran los que tenían que sacar la cara. No quisieron. Estamos dando paso a la gente que quiere. Y eso es la evidencia de hoy. Hoy jugamos y arriesgamos a jugar con gente que tiene hambre. Eso es todo, que tiene hambre. Y gracias a Dios, el resultado nos avala para poder continuar en esa línea.