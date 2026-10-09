Welcome fue el héroe y la belleza en Puerto Cortes en el triunfazo de Platense

Todo lo que se vivió esta tarde en el Estadio Excélsior en el triunfo de Plantese sobre Juticalpa (2-1). Georgie Welcome ingresó en el segundo tiempo y firmó el tanto de la victoria.
Tras una intensa pausa provocada por la actividad de la fecha FIFA, el fútbol de Primera División volvió a ponerse en marcha y esta tarde el Platense y Juticalpa abrieron la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
El escenario para dicho compromiso fue el Estadio Excélsior de Puerto Cortes. Mientras muchos hondureños disfrutan del Feriado Morazánico en las diferentes playas del país, otros optaron por asistir al inmueble y animar al 'Tiburón'.
Las temperaturas en Puerto Cortés alcanzaron este viernes los 30 grados centígrados y muchos aficionados llegaron al recinto con un ventilador de mano para combartir el calor.
Estas lindas aficionadas sonrieron para el lente de DIEZ cuando faltaban pocos minutos para que empezara el encuentro.
Platense contó esta tarde con sus bellas seguidoras en las graderías, que se fueron satisfechas con el agónico triunfo sobre el conjunto olanchano.
¡Hola, bebé! La hermosa Escarleth Garcia también estuvo presente viendo la victoria de los escualos y refrescándose en las tribunas con su pequeño ventilador portátil.
Ni los abuelitos se querían perder el partido de Platense en pleno Feriado Morazánico.
Este hincha del 'Tiburón' llegó bien identificado con los colores de su amado equipo y se fue muy feliz por el rendimiento que mostraron los dirigidos por Raúl Cáceres.
El guardameta Enrique Facussé saludando a los árbitros en los minutos previos al encuentro.
Fue un partido muy disputado, pero Platense dio el primer golpe. Cristhian 'Pin' Gutiérrez abrió el marcador para los locales en el minuto 36 con un potente disparo de zurda tras un gran recorte en el área.
Tras el tanto de Platense, el técnico de Juticalpa, el colombiano Jhon Jairo López, le pidió más concentración a los suyos y que tuvieran mayor contundencia de cara a la portería rival.
Las indicaciones del entrenador tuvieron efecto, ya que la visita logró igualar el tablero. Antes de irse al descanso, el árbitro decretó penal en favor de la visita tras la revisión en el FVS. El defensor Kelvin Matute convirtió desde los 12 pasos para decretar el 1-1.
Para el segundo tiempo, Raúl Cáceres soltó a su 'bestia' de 41 años: Georgie Welcome se alistaba para ingresar y darle los tres puntos a los escualos.
Ni cinco minutos tenía Welcome de haber ingresado cuando desató la locura de los aficionados con un remate de cabeza al 66' que se fue al fondo de las redes.
Welcome le ganó por arriba a los defensores y conectó un cabezazo para derrotar a Facussé. Se trata de su tercer tanto en el campeonato.
A sus 41 años ostenta el récord de ser el jugador más longevo en anotar en Liga Nacional. Fue el héroe del Platense esta tarde en el triunfo sobre Juticalpa.
Con este resultado, Platense sale del sótano y sube al décimo lugar con ocho unidades. Juticalpa quedó en el último puesto con seis puntos.