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Platense vs Juticalpa EN VIVO: ¡Regresa el torneo Apertura de la Liga Nacional!

EN DIRECTO | Platense recibe al Juticalpa a las 3 de la tarde en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Platense vs Juticalpa EN VIVO: ¡Regresa el torneo Apertura de la Liga Nacional!
VS

Platense recibe al Juticalpa por la fecha 9 del torneo Apertura.
09 de octubre de 2026 a las 12:43

Hoy regresa la Liga Nacional. Tras varias semanas detenido por el parón de la Fecha FIFA, este viernes se reanudan las acciones del torneo Apertura 2026 con un atractivo duelo: el Estadio Excélsior abre sus puertas para acoger el duelo entre el Platense vs Juticalpa FC, correspondiente a la jornada 9.

Ambos equipos vuelven a la escena y buscarán mostrar una nueva imagen para salir del sótano de la tabla de posiciones. Los dos equipos se encuentran en los últimos lugares, por lo que deberán mostrar una mejor versión para conseguir tres nuevos puntos. El partido lo podés seguir a través de www.diez.hn

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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