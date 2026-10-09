Platense vs Juticalpa EN VIVO: ¡Regresa el torneo Apertura de la Liga Nacional!

Hoy regresa la Liga Nacional. Tras varias semanas detenido por el parón de la Fecha FIFA, este viernes se reanudan las acciones del torneo Apertura 2026 con un atractivo duelo: el Estadio Excélsior abre sus puertas para acoger el duelo entre el Platense vs Juticalpa FC, correspondiente a la jornada 9.

Ambos equipos vuelven a la escena y buscarán mostrar una nueva imagen para salir del sótano de la tabla de posiciones. Los dos equipos se encuentran en los últimos lugares, por lo que deberán mostrar una mejor versión para conseguir tres nuevos puntos. El partido lo podés seguir a través de www.diez.hn