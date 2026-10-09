Diego Vázquez atiza tras salida de Vandenbroucke: "Algunos vienen por joda"

La decisión de Víctor Vandenbroucke de apartarse de la Selección Nacional de Honduras continúa provocando reacciones en el fútbol catracho, y esta vez fue el entrenador Diego Vázquez quien se pronunció sobre el caso.
El estratega argentino cuestionó la falta de sentido de pertenencia de algunos futbolistas y puso sobre la mesa el compromiso que, a su criterio, debe existir al momento de representar a la Bicolor.
En declaraciones brindadas a Once Deportes, Vázquez se refirió a la determinación del joven legionario y dejó claro que ningún jugador debe permanecer en el combinado nacional por obligación. "A nadie podés tener obligado. Si el jugador (Víctor Vandenbroucke) no quiso estar, si alguien que no nació aquí no tiene sentido de pertenencia, es un tema muy complejo", expresó el técnico al analizar la situación.
Sin embargo, el entrenador también dirigió sus críticas hacia los hondureños que juegan en el extranjero y que, según su experiencia, no siempre afrontan las convocatorias con la responsabilidad necesaria. Vazquez consideró que algunos futbolistas no muestran el compromiso esperado cuando se incorporan a las concentraciones de la selección nacional.
"A nuestros mismos legionarios les cuesta venir o a veces vienen por joda, vienen como si fueran vacaciones, no por compromiso. Es la verdad, a mí no me lo pueden contar, lo digo con autoridad. No quiero dar nombres, ya pasó", manifestó el estratega, quien aseguró que habla desde su trayectoria en el fútbol hondureño.
Otro de los puntos que abordó el entrenador fue el impacto que puede tener una convocatoria internacional en la carrera de los jugadores que militan fuera del país. Desde su perspectiva, acudir a la selección no necesariamente representa una ventaja deportiva o económica para quienes buscan consolidarse en sus respectivos clubes.
"Venir a la selección no te sube el precio. Sos legionario, perdés la chance de entrenar, jugar o disputar el puesto en tu club, y venís a una selección que está por descender a la Liga B; no te suma nada", señaló Vázquez al explicar los factores que, a su juicio, pueden influir en la decisión de algunos futbolistas.