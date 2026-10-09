Diego Vázquez atiza tras salida de Vandenbroucke: "Algunos vienen por joda"

La decisión de Víctor Vandenbroucke de apartarse de la Selección Nacional de Honduras continúa provocando reacciones en el fútbol catracho, y esta vez fue el entrenador Diego Vázquez quien se pronunció sobre el caso.

El estratega argentino cuestionó la falta de sentido de pertenencia de algunos futbolistas y puso sobre la mesa el compromiso que, a su criterio, debe existir al momento de representar a la Bicolor.

En declaraciones brindadas a Once Deportes, Vázquez se refirió a la determinación del joven legionario y dejó claro que ningún jugador debe permanecer en el combinado nacional por obligación. "A nadie podés tener obligado. Si el jugador (Víctor Vandenbroucke) no quiso estar, si alguien que no nació aquí no tiene sentido de pertenencia, es un tema muy complejo", expresó el técnico al analizar la situación.