Honduras deja huella: histórico triunfo en Jamaica y nuevos récords de la Bicolor

La Selección de Honduras terminó su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. La Bicolor terminó en el cuarto lugar del Grupo B, con cinco goles anotados y seis recibidos, por lo que quedó fuera de los cuartos de final, pero mantuvo su lugar en la Liga A y consiguió avanzar a los Prelims de la Copa Oro 2027.

Edrick Menjívar, el hombre que más jugó con Honduras

Edrick Menjívar fue el futbolista hondureño con más minutos en esta fase. El arquero del Olimpia disputó los cuatro partidos completos y acumuló 360 minutos, siendo el único jugador de campo o portero que estuvo presente durante los 360 minutos de la Bicolor.

Cristopher Meléndez también fue titular en los primeros tres encuentros y completó los 90 minutos en cada uno. Para el último duelo ante Jamaica comenzó en el banquillo y entró al minuto 81, por lo que terminó con 279 minutos en la competencia. Joseph Rosales, otro de los hombres de confianza de José Francisco Molina, acumuló 271 minutos entre los cuatro compromisos. Luis Palma fue otro de los jugadores con mayor participación. El atacante del Lech Poznan disputó 308 minutos, además de marcar uno de los cinco goles de Honduras y participar directamente en otro tanto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los que menos jugaron en la fecha FIFA

Entre los futbolistas que tuvieron minutos, Jorge Álvarez fue el que menos participó, con apenas 20 minutos, todos en el debut frente a Surinam. El mediocampista del Olimpia ingresó en la segunda parte de aquel encuentro y posteriormente no volvió a participar en los otros tres partidos. Erick Puerto disputó 45 minutos, mientras que Exon Arzú sumó aproximadamente 57 minutos. Mike Arana, por su parte, terminó con 85 minutos repartidos entre los cuatro compromisos.

Erick 'Yío' Puerto: debut y gol con Honduras

Uno de los momentos más llamativos fue protagonizado por Erick “Yío” Puerto. El delantero hizo su debut oficial con la Selección Nacional en el partido contra Martinica y apenas necesitó ocho minutos para marcar su primer gol con la Bicolor. El futbolista del BATE Borisov fue titular en Fort-de-France y anotó de cabeza para adelantar a Honduras. Terminó jugando 45 minutos, ya que fue sustituido al descanso.

Keyrol Figueroa se estrenó con gol histórico

Keyrol Figueroa también dejó una marca importante. Después de haber debutado con Honduras en el amistoso frente a Argentina, el delantero consiguió su primer gol oficial con la Selección en el triunfo 1-0 sobre Jamaica. Además, aquel partido significó su primera titularidad con la Bicolor en un encuentro oficial. Figueroa marcó al minuto 14 y le dio a Honduras una victoria histórica en Kingston.

Honduras ganó por primera vez en Jamaica

El triunfo 1-0 sobre Jamaica fue uno de los principales registros históricos de esta participación. Honduras consiguió su primera victoria como visitante ante los Reggae Boyz, poniendo fin a una racha de 11 partidos sin ganar en territorio jamaicano. El gol de Figueroa no solo le dio tres puntos a la Bicolor, sino que permitió cortar una de las rachas negativas más prolongadas que tenía Honduras ante los Reggae Boyz jugando fuera de casa.

Cinco goleadores diferentes en la fecha FIFA

Los cinco goles de Honduras en los cuatro partidos fueron anotados por cinco futbolistas diferentes: Dereck Moncada, Bryan Róchez, Keyrol Figueroa, Erick Puerto y Luis Palma. Moncada y Róchez marcaron en el 2-3 ante Surinam; Figueroa anotó contra Jamaica; Puerto convirtió frente a Martinica y Palma rescató el empate 1-1 contra Jamaica en el cierre. Palma, además, llegó a siete goles en la historia de la Liga de Naciones de Concacaf, de acuerdo con sus registros acumulados en la competición.

Una fase de grupos con saldo negativo