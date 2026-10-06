Concacaf Nations League: USA y México con pesados rivales en los 4tos de final

Esta emocionante ronda se disputará a partido doble, con juegos de ida y vuelta programados para el mes de noviembre. La modalidad de eliminación directa obligará a cada equipo a mostrar su mejor nivel táctico y físico si desea mantener viva la ilusión de levantar el título.

La Concacaf Nations League 2026-2027 entra en una de sus etapas más esperadas tras quedar definidos los enfrentamientos de cuartos de final. Ocho selecciones nacionales saldrán a la cancha con el objetivo principal de conseguir un boleto a las semifinales del certamen.

Los cruces confirmados prometen duelos de alto nivel entre potencias consolidadas y escuadras que buscan dar la gran sorpresa. En dos de los compromisos de esta fase, Estados Unidos se enfrentará a la selección de Haití, mientras que Canadá medirá fuerzas contra un motivado cuadro de Guatemala.

Por otro lado, la selección de México se cruzará con el combinado de Jamaica en un duelo con mucha historia reciente, al tiempo que Panamá chocará ante Curazao. Cada una de estas llaves representa una prueba de fuego decisiva en el camino hacia la consagración regional.

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Cabe destacar que cuatro de los contendientes no tuvieron que disputar la ronda previa para estar en esta instancia. Debido a su condición de selecciones preclasificadas y a su posición destacada en el ranking, Estados Unidos, México, Canadá y Panamá ya tenían asegurado su lugar en los cuartos de final.

Por su parte, Haití, Guatemala, Jamaica y Curazao tuvieron que recorrer un camino diferente para llegar hasta aquí. Estas cuatro escuadras consiguieron su clasificación de forma merecida tras finalizar en los primeros dos lugares de sus respectivos grupos durante la fase previa de la competición.