Concacaf Nations League: USA y México con pesados rivales en los 4tos de final

La Concacaf Nations League 2026-2027 entra en una de sus etapas más esperadas tras quedar definidos los enfrentamientos de cuartos de final. Ocho selecciones nacionales saldrán a la cancha con el objetivo principal de conseguir un boleto a las semifinales del certamen.
Esta emocionante ronda se disputará a partido doble, con juegos de ida y vuelta programados para el mes de noviembre. La modalidad de eliminación directa obligará a cada equipo a mostrar su mejor nivel táctico y físico si desea mantener viva la ilusión de levantar el título.
Los cruces confirmados prometen duelos de alto nivel entre potencias consolidadas y escuadras que buscan dar la gran sorpresa. En dos de los compromisos de esta fase, Estados Unidos se enfrentará a la selección de Haití, mientras que Canadá medirá fuerzas contra un motivado cuadro de Guatemala.
Por otro lado, la selección de México se cruzará con el combinado de Jamaica en un duelo con mucha historia reciente, al tiempo que Panamá chocará ante Curazao. Cada una de estas llaves representa una prueba de fuego decisiva en el camino hacia la consagración regional.
Cabe destacar que cuatro de los contendientes no tuvieron que disputar la ronda previa para estar en esta instancia. Debido a su condición de selecciones preclasificadas y a su posición destacada en el ranking, Estados Unidos, México, Canadá y Panamá ya tenían asegurado su lugar en los cuartos de final.
Por su parte, Haití, Guatemala, Jamaica y Curazao tuvieron que recorrer un camino diferente para llegar hasta aquí. Estas cuatro escuadras consiguieron su clasificación de forma merecida tras finalizar en los primeros dos lugares de sus respectivos grupos durante la fase previa de la competición.
Además del boleto a semifinales, esta ronda entregará un valioso premio adicional para el futuro cercano de los participantes. Los cuatro ganadores obtendrán su pase automático a la Copa Oro 2027, mientras que las selecciones que resulten eliminadas tendrán que disputar la fase preliminar para intentar clasificar al máximo torneo de la región.
Así jugarán los cuartos de final:
Estados Unidos vs. Haití
Canadá vs. Guatemala
México vs. Jamaica
Panamá vs. Curazao