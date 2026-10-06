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Pavón señala esto y la reacción tras el fracaso de Honduras: "No deben volver"

La eliminación de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf generó decepción y fuertes reacciones.

06 de octubre de 2026 a las 06:10
Pavón señala esto y la reacción tras el fracaso de Honduras: No deben volver
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Tras la eliminación de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf, la reacción no se hizo esperar. La prensa deportiva y los aficionados hondureños se pronunciaron luego del empate 1-1 ante Jamaica, resultado que confirmó el cierre de una decepcionante participación para la Bicolor.
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La Bicolor ya estaba eliminada antes del pitazo inicial tras la victoria de Guatemala sobre Surinam, por lo que únicamente buscaba evitar el descenso a la Liga B.
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En redes sociales, los comentarios estuvieron marcados por la frustración y las críticas hacia el desempeño de la Selección durante el torneo
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Julio Cruz señaló como "regalo del árbitro a Guatemala ya que dejó con diez a Surinam".
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Periodistas, medios deportivos y aficionados cuestionaron el rendimiento mostrado por Honduras, especialmente después de quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final.
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La H terminó su participación con cuatro puntos y, aunque evitó el descenso a la Liga B, el resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban una mejor actuación en esta edición de la competencia.
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Carlos Pavón, máximo goleador histórico de la selección de Honduras, dio su punto de vista y destacó la clasificación de Guatemala que dejó eliminada a la H.
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German Alvarado de Diario La Prensa señaló a Jorge Salomón y resto de dirigentes por el fracaso de Honduras en la Liga de Naciones.
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Por otra parte, también hubo puntos de vistas sobre el hecho de que Honduras evitó el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
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"La Bicolor evita el ridículo del descenso", señalamos en Diario La Prensa.
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Johan Raudales señaló el pésimo juego de Clinton Bennet, pero más atizó contra el DT Molina por colocarlo.
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Omar Gutiérez dejó su punto de vista.
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Chepe Bomba de Panamá no se quedó atrás y dejó su análisis sobre la selección de Honduras.
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El presidente Daniel Otero del Marathón dejó un contundente mensaje.
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Legión Catracha destacó el papel de Honduras como "penoso".
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El periodista Heber Betancourth dejó su punto de vista.
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Duro comentario del periodista hondureño Manfredo Reyes.
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Faco Rivera señaló el asleeccionador Molina.
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Bebeto Flores: "Aplazados los españoles".
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"Desastroso partido, pero se evita el bochorno mayúsculo de bajar a la B", señaló Gustavo Roca.
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"Ya podemos respirar", señala la prensa hondureña.
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