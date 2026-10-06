Copa Oro 2027: lo que necesita Honduras para clasificar al torneo de Concacaf

Al terminar en cuarto lugar, la Selección de Honduras disputará la ronda de los Prelims de la Nations League, ronda que será hasta marzo. Contarán con 14 selecciones nacionales que competirán por las siete plazas restantes en la Copa Oro. Anoche quedó definido que Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Surinam serán los representantes directos de la Liga A. Los otros 10 se irán conociendo de los eliminados de cuartos de final, los play-in y los segundos lugares de la Liga B.

Los Prelims consistirán en siete enfrentamientos de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie clasificará a la Copa Oro 2027. Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en el Ranking de Concacaf, con la selección mejor clasificada enfrentándose a la de menor clasificación, la segunda mejor clasificada enfrentándose a la segunda de menor clasificación, y las selecciones restantes emparejadas siguiendo el mismo principio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La selección mejor clasificada será local en el partido de vuelta de cada enfrentamiento. Cabe resaltar que la Copa Oro 2027 se disputará entre junio y julio de 2027 y continuará contando con la participación de 16 selecciones. La representación invitada en esta edición es Arabia Saudita.

¿Qué equipos avanzan a los Prelims?



1.- Los 4 equipos perdedores de los Cuartos de Final de la Liga A de la Liga de Naciones. 2.- Los equipos que finalicen en 3.° y 4.° lugar de cada grupo de la Liga A.



3.- Los 2 mejores segundos lugares de la Liga B. 4.- Los 4 ganadores del Play-In (enfrentamientos entre 5.° y 6.° de Liga A contra los líderes de grupo y mejor segundo de Liga C).





Así funcionará el repechaje de la Copa Oro 2027: el camino que reta a la Bicolor

La Concacaf ya definió el camino para repartir los últimos boletos a la fase de grupos de la Copa Oro 2027. Se trata de los Prelims (o ronda preliminar), una fase de repechaje a vida o muerte que se disputará en marzo de 2027 mediante siete llaves de eliminación directa a partidos de ida y vuelta. Un total de 14 selecciones buscarán quedarse con los siete cupos disponibles.

¿Quiénes jugarán este repechaje?



El grupo de 14 competidores saldrá directamente del rendimiento en la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27: 4 selecciones perdedoras de los cuartos de final de la Liga A. 4 selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar de los grupos de la Liga A (zona donde se ubica actualmente Honduras). 2 selecciones que sean los mejores segundos lugares de la Liga B. 4 selecciones que ganen una repesca previa (Play-In) en noviembre de 2026, donde jugarán los quintos y sextos lugares de la Liga A contra los mejores de la Liga C.

¿Cómo se armarán los cruces?