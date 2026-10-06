"No nos engañemos", "Vino a pasear": la prensa reacciona al adiós de Víctor Vandenbroucke

El periodista Óscar Funes comentó: "Vieron su formación, su potencial y capacidad. Se hace la gestión para que juegue para Honduras. Lo convocan para partidos oficiales, seguramente valorando que puede aportar y no juega un tan solo minuto. En una posición donde tenemos serias dificultades y donde es titular Meléndez que no da ningún tipo de garantías. ¿Cómo lo gestionaron? ¿Qué valoraron para no probar a Vandenbroucke? ¿No convenció en los entrenamientos? ¿No estaba preparado?".