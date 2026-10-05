Honduras eliminada y Guatemala sorprende: así queda el grupo B de la Nations League

La Selección de Honduras quedó eliminada de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero logró mantener la categoría en la Liga A del torneo del área gracias al sufrido empate contra Jamaica en la última jornada del Grupo B.
Tras el empate 1-1 entre Martinica y El Salvador, la Bicolor tenía esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, toda vez que Guatemala no ganara a Surinam. Sin embargo, la debacle de Honduras se consumó antes del pitazo inicial en Tegucigalpa.
Guatemala hizo su trabajo y venció por 1-0 a Surinam para quedarse con el liderato de la tabla de posiciones del Grupo B con 7 puntos. Así, los chapines se clasificaron de manera directa a los cuartos de final de la Nations League.
En el estadio Nacional Chelato Uclés, Honduras y Jamaica igualaron 1-1, un resultado que dejó afuera a Surinam de los cuartos de final. Tanto chapines, jamaicanos y surinameses sumaron 7 puntos, pero Guatemala y los Reggae Boyz quedaron arriba por mejor diferencia de goles.
Honduras, por su parte, terminó en el cuarto lugar de la clasificación con 4 puntos, también emparejado con Martinica y El Salvador, pero los catrachos acabaron con mejor diferencia de goles. Así, los caribeños y salvadoreños descendieron a la Liga B.