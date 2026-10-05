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Honduras eliminada y Guatemala sorprende: así queda el grupo B de la Nations League

La Bicolor quedó sin posibilidades de poder clasificar a los cuartos de final y los guatemaltecos sorprendieron a todos en el grupo B.

Honduras eliminada y Guatemala sorprende: así queda el grupo B de la Nations League

Honduras se quedó sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf.
05 de octubre de 2026 a las 20:49

La Selección de Honduras quedó eliminada de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero logró mantener la categoría en la Liga A del torneo del área gracias al sufrido empate contra Jamaica en la última jornada del Grupo B.

Tras el empate 1-1 entre Martinica y El Salvador, la Bicolor tenía esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, toda vez que Guatemala no ganara a Surinam. Sin embargo, la debacle de Honduras se consumó antes del pitazo inicial en Tegucigalpa.

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Guatemala hizo su trabajo y venció por 1-0 a Surinam para quedarse con el liderato de la tabla de posiciones del Grupo B con 7 puntos. Así, los chapines se clasificaron de manera directa a los cuartos de final de la Nations League.

En el estadio Nacional Chelato Uclés, Honduras y Jamaica igualaron 1-1, un resultado que dejó afuera a Surinam de los cuartos de final. Tanto chapines, jamaicanos y surinameses sumaron 7 puntos, pero Guatemala y los Reggae Boyz quedaron arriba por mejor diferencia de goles.

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Honduras, por su parte, terminó en el cuarto lugar de la clasificación con 4 puntos, también emparejado con Martinica y El Salvador, pero los catrachos acabaron con mejor diferencia de goles. Así, los caribeños y salvadoreños descendieron a la Liga B.

ASÍ MARCHA EL GRUPO B DE LA NATIONS LEAGUE

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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