Honduras eliminada y Guatemala sorprende: así queda el grupo B de la Nations League

La Selección de Honduras quedó eliminada de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero logró mantener la categoría en la Liga A del torneo del área gracias al sufrido empate contra Jamaica en la última jornada del Grupo B.

Tras el empate 1-1 entre Martinica y El Salvador, la Bicolor tenía esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, toda vez que Guatemala no ganara a Surinam. Sin embargo, la debacle de Honduras se consumó antes del pitazo inicial en Tegucigalpa.