Luis Palma fue el héroe, Honduras se salva del descenso y tristeza de los catrachos

Luis Palma fue el héroe de Honduras, la Bicolor se salva del descenso en la Liga de Naciones y rostros tristes de los jugadores catrachos tras el empate ante Jamaica.
Estas hermosas aficionadas adornaban la previa del Honduras vs Jamaica, partido que se disputó en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Maynor Figueroa se hizo presente en el recinto deportivo para ver jugar a sus hijos: Keyrol y Dereck ante Jamaica por la última jornada de la Nations League.
Así fue la alineación titular de Honduras: Édrick Menjívar; Clever Portillo, Clinton Bennett, Luis Vega, Giancarlo Sacaza; Alejandro Reyes, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio; Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma.
El equipo estelar de Jamaica ante Honduras: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell.
José Molina sabía que Honduras ya había quedado eliminada de la Liga de Naciones con el resultado positivo que sacó Guatemala ante Surinam.
Tyreece Campbell fue el encargado de hacerle el GOLAZO a Honduras en apenas 28 minutos y dejó sin nada que hacer a Menjívar luego de que la defensa no saliera a achicarle.
Así celebraron los futbolistas jamaiquinos el tanto que les estaba dando la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Los futbolistas hondureño se reunieron en la mitad del campo al finalizar el primer tiempo para poder darle vuelta al marcador en la segunda parte.
Así salieron los futbolistas hondureños, siendo abucheados por la afición que asistió al coloso capitalino luego de que no pudieran sacar un resultado positivo en la primera mitad.
Keyrol Figueroa era el futbolista que comandaba a los catrachos en el camino hacia los camerinos luego de perder ante Jamaica en los primeros 45 minutos.
Keyrol Figueroa fue uno de los futbolistas que intentaba hacerle daño a la escuadra jamaiquina, pero no tenía efectividad de cara a portería.
Luis Palma sacó un zapatazo desde fuera del área y clavó la pelota al costado izquierdo de Blake, dejandolo sin nada que hacer luego de un remate certero.
Dereck Moncada fue a recoger el balón luego del golazo de Luis Palma, tanto que sirvió para evitar el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
José Molina animaba a sus futbolistas y les pedía actitud para poder sacar el resultado, ya que si perdían ante los Reggae Boyz, descenderían a la Liga B.
Finalmente, Honduras se quedó fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, pero aseguró su permanencia en la zona A luego de quedar en la cuarta posición del grupo B.
Luego de ser muy criticado por la afición hondureña, Luis Palma terminó siendo el héroe de la Bicolor para evitar el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
Bryan Róchez no ocultó su tristeza luego de quedar fuera de los cuartos de final de la Nations League 2026-27.
José Molina animando a Kervin Arriaga, capitán de Honduras ante Jamaica, luego del pitazo final.
Mike Arana es otro de los futbolistas que se vio afectado luego de que la Bicolor no lograra clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.