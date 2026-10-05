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Luis Palma fue el héroe, Honduras se salva del descenso y tristeza de los catrachos

El 'Bicho' Palma fue el héroe de Honduras para evitar el descenso a la Liga B en el torneo de Concacaf y la tristeza de los catrachos.

05 de octubre de 2026 a las 21:23
Luis Palma fue el héroe, Honduras se salva del descenso y tristeza de los catrachos
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Luis Palma fue el héroe de Honduras, la Bicolor se salva del descenso en la Liga de Naciones y rostros tristes de los jugadores catrachos tras el empate ante Jamaica.

David Romero / Estalin Irías
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Estas hermosas aficionadas adornaban la previa del Honduras vs Jamaica, partido que se disputó en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Maynor Figueroa se hizo presente en el recinto deportivo para ver jugar a sus hijos: Keyrol y Dereck ante Jamaica por la última jornada de la Nations League.
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Así fue la alineación titular de Honduras: Édrick Menjívar; Clever Portillo, Clinton Bennett, Luis Vega, Giancarlo Sacaza; Alejandro Reyes, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio; Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma.
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El equipo estelar de Jamaica ante Honduras: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell.
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José Molina sabía que Honduras ya había quedado eliminada de la Liga de Naciones con el resultado positivo que sacó Guatemala ante Surinam.
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Tyreece Campbell fue el encargado de hacerle el GOLAZO a Honduras en apenas 28 minutos y dejó sin nada que hacer a Menjívar luego de que la defensa no saliera a achicarle.
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Así celebraron los futbolistas jamaiquinos el tanto que les estaba dando la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
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Los futbolistas hondureño se reunieron en la mitad del campo al finalizar el primer tiempo para poder darle vuelta al marcador en la segunda parte.
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Así salieron los futbolistas hondureños, siendo abucheados por la afición que asistió al coloso capitalino luego de que no pudieran sacar un resultado positivo en la primera mitad.
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Keyrol Figueroa era el futbolista que comandaba a los catrachos en el camino hacia los camerinos luego de perder ante Jamaica en los primeros 45 minutos.
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Keyrol Figueroa fue uno de los futbolistas que intentaba hacerle daño a la escuadra jamaiquina, pero no tenía efectividad de cara a portería.
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Luis Palma sacó un zapatazo desde fuera del área y clavó la pelota al costado izquierdo de Blake, dejandolo sin nada que hacer luego de un remate certero.
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Dereck Moncada fue a recoger el balón luego del golazo de Luis Palma, tanto que sirvió para evitar el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
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José Molina animaba a sus futbolistas y les pedía actitud para poder sacar el resultado, ya que si perdían ante los Reggae Boyz, descenderían a la Liga B.
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Finalmente, Honduras se quedó fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, pero aseguró su permanencia en la zona A luego de quedar en la cuarta posición del grupo B.
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Luego de ser muy criticado por la afición hondureña, Luis Palma terminó siendo el héroe de la Bicolor para evitar el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
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Bryan Róchez no ocultó su tristeza luego de quedar fuera de los cuartos de final de la Nations League 2026-27.
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José Molina animando a Kervin Arriaga, capitán de Honduras ante Jamaica, luego del pitazo final.
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Mike Arana es otro de los futbolistas que se vio afectado luego de que la Bicolor no lograra clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
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