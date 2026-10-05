Honduras está actualmente en la B: lo que necesita la 'H' tras empate de Martinica

¡Resultado de Oro para la H! Martinica y El Salvador empataron 1-1 por la última fecha del grupo B de la Nations League de Concacaf.
Los caribeños, quienes le ganaron 2-1 a Honduras el pasado viernes, salen de la zona del descenso y llegan a cuatro puntos en el grupo. Mientras que El Salvador confirmó su descenso, sin importar lo que pase en los dos partidos restantes.
ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES
La zona de arriba está igual: Surinam marcha con 7 puntos, Jamaica con 6, Guatemala con 4 unidades, mismas que tiene El Salvador y Martinica. En el último puesto está Honduras con solo tres puntos, pero a las 8:00 p.m enfrenta a Jamaica para definir el futuro.
¿QUÉ NECESITA HONDURAS PARA MANTENER LA PERMANENCIA?
Con este resultado, Honduras le basta un empate ante Jamaica para permanecer en la Liga A de la Nations League. Todo esto a que la 'H' llegaría a cuatro puntos y tiene mejor diferencia de goles que Martinica y El Salvador.
Sin embargo, Honduras además de buscar la permanencia, también puede clasificarse a los cuartos de final, pero ¿qué resultado necesita?
¿Qué necesita Honduras para clasificar?
Lo que sí es claro es que no dependemos de nosotros mismos:
1- Primer resultado: Honduras necesita que Guatemala empate o pierda ante Surinam
2-Segundo resultado: Martinica y El Salvador empaten (Ya se cumplió)
3-Luego de estos resultados, Honduras necesita ganar mínimo 2-0 a Jamaica para ganarle en la diferencia de goles y así clasificarse a los cuartos de final.
Por eso, la última jornada será de máxima tensión para Honduras. El partido contra Jamaica será determinante, pero los otros resultados también pueden modificar completamente la clasificación del Grupo B.