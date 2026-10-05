Honduras está actualmente en la B: lo que necesita la 'H' tras empate de Martinica

¡Resultado de Oro para la H! Martinica y El Salvador empataron 1-1 por la última fecha del grupo B de la Nations League de Concacaf.



Los caribeños, quienes le ganaron 2-1 a Honduras el pasado viernes, salen de la zona del descenso y llegan a cuatro puntos en el grupo. Mientras que El Salvador confirmó su descenso, sin importar lo que pase en los dos partidos restantes.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

La zona de arriba está igual: Surinam marcha con 7 puntos, Jamaica con 6, Guatemala con 4 unidades, mismas que tiene El Salvador y Martinica. En el último puesto está Honduras con solo tres puntos, pero a las 8:00 p.m enfrenta a Jamaica para definir el futuro.

¿QUÉ NECESITA HONDURAS PARA MANTENER LA PERMANENCIA?

Con este resultado, Honduras le basta un empate ante Jamaica para permanecer en la Liga A de la Nations League. Todo esto a que la 'H' llegaría a cuatro puntos y tiene mejor diferencia de goles que Martinica y El Salvador. Sin embargo, Honduras además de buscar la permanencia, también puede clasificarse a los cuartos de final, pero ¿qué resultado necesita?

¿Qué necesita Honduras para clasificar?