EN VIVO: Guatemala y Surinam confirman alineaciones para el juego de Nations League

Guatemala recibirá este lunes a Surinam por la última fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda si vence a la selección caribeña.
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --
Guatemala: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Antonio López, Jonathan Franco, José Rosales, William Fajardo, Darwin Lom, Rubio Rubin. DT: Luis Fernando Tena.
Surinam: Etienne Vaessen, Navajo Bakboord, Immanuel Pherai, Gyrano Kerk, Denilho Cleonise, Myenty Abena, Shiloht Zand, Djenairo Daniels, Shaquille Pinas, Liam van Gelderen, Kenneth Paal. DT: Henk Fraser.
-- HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO --
El encuentro entre Guatemala vs Surinam está programado para comenzar a las 6:00 hora local en la cuarta y última fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y se podrá ver a través de FOX Centroamérica.