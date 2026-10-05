EN VIVO: Guatemala y Surinam confirman alineaciones para el juego de Nations League

Guatemala recibirá este lunes a Surinam por la última fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda si vence a la selección caribeña.

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --

Guatemala: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Antonio López, Jonathan Franco, José Rosales, William Fajardo, Darwin Lom, Rubio Rubin. DT: Luis Fernando Tena.

Surinam: Etienne Vaessen, Navajo Bakboord, Immanuel Pherai, Gyrano Kerk, Denilho Cleonise, Myenty Abena, Shiloht Zand, Djenairo Daniels, Shaquille Pinas, Liam van Gelderen, Kenneth Paal. DT: Henk Fraser.

-- HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO --