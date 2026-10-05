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EN VIVO: Guatemala y Surinam confirman alineaciones para el juego de Nations League

Los guatemaltecos deben derrotar a Surinam para soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

EN VIVO: Guatemala y Surinam confirman alineaciones para el juego de Nations League

Guatemala y Surinam se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.
05 de octubre de 2026 a las 14:48

Guatemala recibirá este lunes a Surinam por la última fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda si vence a la selección caribeña.

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --

Guatemala: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Antonio López, Jonathan Franco, José Rosales, William Fajardo, Darwin Lom, Rubio Rubin. DT: Luis Fernando Tena.

Surinam: Etienne Vaessen, Navajo Bakboord, Immanuel Pherai, Gyrano Kerk, Denilho Cleonise, Myenty Abena, Shiloht Zand, Djenairo Daniels, Shaquille Pinas, Liam van Gelderen, Kenneth Paal. DT: Henk Fraser.

-- HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO --

El encuentro entre Guatemala vs Surinam está programado para comenzar a las 6:00 hora local en la cuarta y última fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y se podrá ver a través de FOX Centroamérica.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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