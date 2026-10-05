Honduras en la Liga A o Liga B de Concacaf: ¿Qué consecuencias tiene en Copa Oro?

La Selección de Honduras se juega hoy la vida en la Liga A de la Nations League de Concacaf después de la caída 1-2 ante Martinica por la fecha 3.
Ese resultado complicó todavía más el panorama de la Bicolor, que ahora llega a la última jornada con el riesgo real de perder su lugar en la Liga A y descender a la Liga B.
Este día se define el Grupo B de la Liga A donde están Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el formato de la competencia, los dos primeros lugares del grupo avanzan a los cuartos de final, los terceros y cuartos permanecieron, mientras que los equipos que terminen quinto y sexto descienden a la Liga B.
Después de la tercera jornada, la Bicolor quedó obligada a sacar un resultado positivo frente a Jamaica y, además, deberá estar pendiente de lo que ocurra entre Martinica y El Salvador y del duelo entre Guatemala y Surinam. Es decir, Honduras ya no depende únicamente de sí misma para evitar una caída que sería un duro golpe para el fútbol nacional.
VENTAJA DEL RANKING FIFA:
La única ventaja que tiene hoy Honduras es que gracias a su puesto del Ranking (66) jugará con los resultados de los partidos entre Martinica vs El Salvador (4:00 p.m) y el Guatemala vs Surinam (6:00 p.m). La 'H' que juega a las 8:00 p.m ya sabrá si jugará por clasificar a los cuartos de final o por no descender a la Liga B.
¿Qué necesita Honduras para clasificar?
Lo que sí es claro es que ya no dependemos de nosotros mismos:
1- Primer resultado: Honduras necesita que Guatemala empate o pierda ante Surinam
2-Segundo resultado: Martinica y El Salvador empaten. O que Martinica no gane por diferencia de tres goles.
3-Luego de estos resultados, Honduras necesita ganar mínimo 2-0 a Jamaica para ganarle en la diferencia de goles y así clasificarse a los cuartos de final.
Por eso, la última jornada será de máxima tensión para Honduras. El partido contra Jamaica será determinante, pero los otros resultados también pueden modificar completamente la clasificación del Grupo B.
¿Cómo puede permanecer en la Liga A?
Para permanecer en la Liga A tiene tres opciones:
-La primera es que gane a Jamaica sin importar en los demás resultados.
-La segunda es sacar un empate ante Jamaica y que El Salvador y Martinica también empaten.
-Y la última, pero más complicada es que Honduras empate y que Guatemala pierda por diferencia de seis goles ante Surinam.
¿Cómo puede descender Honduras?
Honduras desciende si pierde contra Jamaica y Martinica consigue ganar o empatar ante El Salvador o biceversa. En ese escenario, la Bicolor quedaría sin margen para evitar terminar en los últimos puestos del grupo.
También existe un escenario de descenso incluso con un empate. Honduras podría igualar ante Jamaica, pero cualquier victoria en el Martinica vs El Salvador lo enviaría al descenso.
Otro de los resultados es que Honduras gane solo por diferencia de un gol, Guatemala le gane a Surinam y que Martinica gane por diferencia de tres goles El Salvador. La diferencia de goles será vital en la última fecha.
CONSECUENCIAS PARA UN CUPO EN LA COPA ORO
¿Qué pasa si Honduras termina primero o segundo?:
Si Honduras termina entre los dos primeros lugares del Grupo B, avanzará a los cuartos de final de la Nations League. Esa ronda se disputará a partidos de ida y vuelta durante noviembre de 2026. Los cuatro ganadores de las series avanzarán a las Finales de la Liga A y obtendrán automáticamente su clasificación a la Copa Oro 2027.
Pero incluso si la Bicolor consigue avanzar a cuartos de final y posteriormente pierde su serie, todavía tendrá una oportunidad de llegar al máximo torneo de selecciones de Concacaf. Los cuatro equipos derrotados en los cuartos de final tendrán acceso a los Prelims de la Copa Oro 2027.
¿Qué pasa si termina tercero o cuarto?
Si Honduras no logra terminar entre los dos primeros de su grupo, pero finaliza tercero o cuarto, avanzará directamente a los Prelims de la Copa Oro 2027. Es decir, todavía conservaría una vía para buscar su clasificación al torneo.
Los Prelims serán una instancia de eliminación en la que las selecciones deberán superar su respectiva serie para conseguir el boleto a la Copa Oro. Por eso, incluso quedar fuera de los cuartos de final no significaría automáticamente el adiós para la Bicolor.
¿Y si Honduras termina quinto o sexto?
El panorama sería más complicado, pero tampoco significaría la eliminación. Los equipos que terminen quinto y sexto en los grupos de la Liga A avanzarán al Play-In de la Nations League.
En esa instancia participarán los cuatro equipos de la Liga A que terminen en quinto y sexto lugar, además de los tres ganadores de grupo C y el mejor segundo lugar de la Liga C. Los cuatro ganadores de las series de ida y vuelta avanzarán a los Prelims de la Copa Oro 2027.
Por lo tanto, Honduras todavía tendría una ruta hacia la Copa Oro incluso si termina en la parte baja de su grupo, aunque necesitaría superar más obstáculos para conseguir el boleto.