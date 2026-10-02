¿Qué necesita Honduras para clasificar a cuartos de final de la Nations League?

Honduras tropezó en el momento más complicado de la Liga de Naciones de Concacf tras perder ante Martinica por la tercera fecha. Esta derrota complica todo el panorama de la Bicolor en el cierre del torneo que los llevará a los cuartos de final y a la Copa Oro. La H comparte el Grupo B con Jamaica, Surinam, Guatemala, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el reglamento de Concacaf, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League, donde se enfrentarán a los cuatro equipos (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) mejor clasificados de la región que ya tienen asegurado su lugar en esa instancia.

La derrota ante Martinica representa un retroceso para Honduras, pero todavía tendrá que disputar un partido restante de la fase de grupos.

¿QUÉ NECESITA HONDURAS?

Luego de perder, la H ya depende de sí misma y eso es lo peor de todo. Honduras se quedó con tres puntos, mismos que El Salvador, selección que está enfrentando ahora a Jamaica (3 pts). Surinam tiene 7 puntos y Martinica sumó sus primeros puntos y se mete a la pelea. Ahora la 'H' tendrá que ir a ganarle obligatoriamente a Jamica el lunes 5 de octubre, pero tendrá que esperar resultados de los otros rivales. Si Honduras gana llegaría a seis unidades y tendrá que esperar que Guatemal pierda ante Surinam. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Igual hoy Honduras necesita que Jamaica y El Salvador empaten para que no se alejen. Ahora la Bicolor deberá de esperar de otras selecciones y también a pelear el descenso a la Liga B.

PANORAMA DE LA COPA ORO

¿Qué pasa si Honduras termina primero o segundo?



Si Honduras termina entre los dos primeros lugares del Grupo B, avanzará a los cuartos de final de la Nations League. Esa ronda se disputará a partidos de ida y vuelta durante noviembre de 2026. Los cuatro ganadores de las series avanzarán a las Finales de la Liga A y obtendrán automáticamente su clasificación a la Copa Oro 2027.



Pero incluso si la Bicolor consigue avanzar a cuartos de final y posteriormente pierde su serie, todavía tendrá una oportunidad de llegar al máximo torneo de selecciones de Concacaf. Los cuatro equipos derrotados en los cuartos de final tendrán acceso a los Prelims de la Copa Oro 2027.