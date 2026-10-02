¿Cuándo juega Honduras la última jornada de la Concacaf Nations League?

La Selección de Honduras ya cumplió con su compromiso de la tercera jornada de la Concacaf Nations League tras enfrentarse a Martinica. El equipo dirigido por José Francisco Molina ahora deberá afrontar la última jornada de la fase de grupos, en la que tendrá un duelo decisivo frente a Jamaica. El partido se disputará el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Honduras llegará a ese encuentro después de un recorrido de menos a más en el Grupo B. La Bicolor comenzó con una derrota de 3-2 ante Surinam, pero reaccionó inmediatamente al imponerse 1-0 sobre Jamaica como visitante y luego de enfrentar este viernes a Martinica. Con esos resultados, la Bicolor llega a la fecha definitiva dependiendo de sí misma para buscar uno de los dos boletos a los cuartos de final. El formato de la Liga A establece que los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, por lo que el encuentro ante Jamaica tendrá un enorme peso para las aspiraciones hondureñas.



La última jornada del Grupo B se jugará de manera simultánea. Mientras Honduras reciba a Jamaica, Guatemala se enfrentará a Surinam y Martinica jugará contra El Salvador. Los resultados de esos encuentros también serán determinantes para definir las posiciones finales del sector.

Para la Bicolor, el objetivo será cerrar en casa una fase de grupos en la que tuvo que reaccionar después de comenzar con una derrota. Tras vencer consecutivamente a Jamaica y Martinica, Honduras buscará dar el último paso y asegurar su presencia en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

ASÍ SE JUGARÁ LA ÚLTIMA JORNADA DEL GRUPO B