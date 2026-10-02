Martinica vs Honduras EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 3 de la Liga de Naciones

La Bicolor, dirigida por el español José Francisco Molina , llega a su compromiso contra Martinica, que ha perdido sus primeros dos partidos, después de vencer a Jamaica 0-1 en la ciudad de Kingston con gol de Keyrol Figueroa .

La Selección de Honduras buscará el viernes en su visita a la de Martinica su segundo triunfo en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf para mantener vivas sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase.

Molina, quien desde marzo pasado dirige a la 'H', podrá contar para este encuentro con el delantero Dereck Moncada, que juega en el Lugano de Suiza y a quien la Concacaf le suspendió la cartulina roja que le mostraron frente los Reggae Boyz por una supuesta jugada violenta contra un rival.

La Federación de Fútbol de Honduras apeló la sanción aduciendo que en la jugada no hubo ninguna acción violenta de Moncada, lo que fue ratificado por la Concacaf.

La selección de Martinica, cuyo entrenador es el francés Fabien Mercadal, apostará en casa por ganar su primer juego después de las derrotas por 3-1 ante El Salvador y 2-1 contra Surinam, ambos de visita.

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Un triunfo ante Martinica le reviviría a Honduras (ambas integrantes del grupo B) su objetivo de pasar a la siguiente fase, a la que sellarán boleto las selecciones que ocupen los puestos primero y segundo.

Para seguir con su objetivo inmediato, en busca de la clasificación a la Copa Oro 2027, Honduras también tendría que vencer a Jamaica, a la que recibirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, el próximo lunes 5.