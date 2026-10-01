Costa Rica y Nicaragua son eliminadas de la Liga de Naciones: esta es la razón

La Liga A de la Nations League de Concacaf vive una de sus grandes sorpresas, luego de que Trinidad y Tobago, Nicaragua y Costa Rica quedaron matemáticamente sin posibilidades de terminar entre los primeros del Grupo A y avanzar a los cuartos de final.

Curazao derrotó 1-0 a Trinidad y Tobago este jueves y llegó a nueve puntos, resultado que dejó sin margen de clasificar a Nicaragua y Costa Rica, que comenzaron la jornada con cero unidades después de perder sus dos primeros compromisos.

El Grupo A está integrado por Curazao, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua. Los tres primeros habían conseguido seis puntos en las primeras dos jornadas, mientras que los tres últimos permanecían sin sumar.

Con el triunfo de Curazao, el panorama quedó definido para Nicaragua y Costa Rica en la pelea por los primeros lugares. Aunque todavía tienen partidos pendientes, solo podrían sumar seis puntos como máximo, por lo que ya no pueden alcanzar a los equipos que ocupan las posiciones de clasificación.