Concacaf Nations League: se confirma la primera selección eliminada

Islas Vírgenes Británicas se convirtió este jueves en la primera selección eliminada de la CONCACAF Nations League 2026-27, luego de perder nuevamente ante Montserrat, esta vez por marcador de 0-2, resultado que dejó sin posibilidades de alcanzar el primer lugar del Grupo A de la Liga C. La eliminación llegó después de una fecha FIFA complicada para las Islas, que han perdido sus tres partidos disputados y todavía tienen un encuentro pendiente. Antes del nuevo revés ante Montserrat, habían caído 0-3 precisamente contra el mismo rival y posteriormente 0-3 frente a Islas Turcas y Caicos.

En el partido de este jueves, Montserrat volvió a demostrar su superioridad y se impuso 2-0. Brandon Barzey abrió el marcador al minuto 11, mientras que Joel Mars marcó en propia puerta al 43’, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso.

BUSCAN EL ASCENSO A LA LIG AB

Con esta victoria, Montserrat llegó a nueve puntos de nueve posibles, producto de tres triunfos consecutivos: 2-0 ante Turcas y Caicos, 3-0 frente a Islas Vírgenes Británicas y nuevamente 2-0 ante las Islas. Además, mantiene su portería invicta y registra siete goles a favor y ninguno en contra. El resultado también tiene un significado especial para Montserrat, ya que la selección sigue en el primer lugar del Grupo A y estar cerca de su ascenso a la Liga B. De acuerdo con el formato de la competición, los tres ganadores de grupo de la Liga C avanzan al campeonato de esa categoría, mientras que los resultados de la fase de grupos determinan las posiciones para las siguientes etapas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para Islas Vírgenes Británicas, las cifras reflejan la magnitud del golpe: 0 puntos, tres derrotas, ningún gol anotado y ocho recibidos después de tres jornadas. Con solo tres puntos como máximo por disputar, ya no puede alcanzar los nueve que tiene Montserrat en la cima del grupo.