Guatemala visita a Surinam con el objetivo de quitarle el liderato del Grupo B

La selección de Guatemala, bajo el mando del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, visita este viernes a Surinam con el objetivo de lograr un triunfo en Paramaribo que le permita tomar el liderato del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf. El partido corresponde a la tercera jornada de la competición regional que otorgará dos plazas por grupo para los cuartos de final, fase en la que ya se encuentran clasificadas las selecciones de Estados Unidos, Canadá, México y Panamá.

La selección guatemalteca viajó con optimismo a territorio caribeño, impulsada por la goleada de 6-0 que le propinó el pasado lunes a El Salvador, un resultado con el que logró reaccionar tras caer en el último minuto por 3-2 frente a Jamaica en Kingston durante la jornada inaugural, el pasado 25 de septiembre. El conjunto centroamericano ocupa la segunda posición del grupo favorecido por su mejor diferencia de goles (+5), por lo que un triunfo en territorio surinamés representaría un paso clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Actualmente, Surinam lidera el grupo con 6 puntos y una diferencia de +2 goles, mientras que Guatemala ocupa la segunda casilla con 3 puntos y +5 en el saldo goleador, por lo que una victoria en Paramaribo le permitiría a la selección centroamericana empatar a 6 unidades con el conjunto surinamés y desplazarlo del primer lugar por mejor diferencia de goles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE