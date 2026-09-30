Bryan Ruiz no piensa en seguir como DT de Costa Rica y se enfoca solo en Nicaragua

Bryan Ruiz afronta con ilusión uno de los retos más importantes de su carrera. El ex capitán de Costa Rica fue anunciado el pasado lunes como técnico interino de la Selección Nacional y este miércoles ofreció su primera conferencia de prensa al frente de la Tricolor. Ruiz tomó las riendas del combinado costarricense tras la destitución del argentino Fernando Batista y dirigirá los partidos ante Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El exfutbolista aseguró que llegar al banquillo de la Selección tica es el resultado de un proceso de preparación que comenzó hace varios años. “Para mí es un honor estar acá, tengo 4 años de estarme preparando para ser entrenador. No es algo que buscaba, no he apurado las cosas, todo se va dando a su tiempo”, declaró. Aunque su nombre ya comienza a aparecer como una posibilidad para continuar al frente del equipo, Ruiz dejó claro que no está pensando todavía en convertirse en el técnico permanente. Su prioridad está puesta en los dos compromisos que tiene por delante.