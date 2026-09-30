Bryan Ruiz no piensa en seguir como DT de Costa Rica y se enfoca solo en Nicaragua

Bryan Ruiz afronta con ilusión uno de los retos más importantes de su carrera. El ex capitán de Costa Rica fue anunciado el pasado lunes como técnico interino de la Selección Nacional y este miércoles ofreció su primera conferencia de prensa al frente de la Tricolor.
Ruiz tomó las riendas del combinado costarricense tras la destitución del argentino Fernando Batista y dirigirá los partidos ante Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.
El exfutbolista aseguró que llegar al banquillo de la Selección tica es el resultado de un proceso de preparación que comenzó hace varios años. “Para mí es un honor estar acá, tengo 4 años de estarme preparando para ser entrenador. No es algo que buscaba, no he apurado las cosas, todo se va dando a su tiempo”, declaró.
Aunque su nombre ya comienza a aparecer como una posibilidad para continuar al frente del equipo, Ruiz dejó claro que no está pensando todavía en convertirse en el técnico permanente. Su prioridad está puesta en los dos compromisos que tiene por delante.
“Di el sí a lo del interinato, no he pensado en continuar en la selección después de estos dos partidos, estoy acá hasta el domingo, después no sé qué pasará porque no lo he pensado”, explicó.
Ruiz también reconoció que inicialmente había descartado seguir como entrenador a tiempo completo por su situación personal, aunque señaló que el trabajo en una selección tiene una dinámica distinta a la de un club. Aun así, aseguró que durante esta semana toda su atención ha estado concentrada en preparar el duelo ante Nicaragua.
“Para mí de entrada lo más importante es sacar el juego contra Nicaragua, no será un duelo nada fácil”, manifestó el nuevo estratega costarricense.
Antes de asumir este desafío, Ruiz tuvo una experiencia reciente como entrenador interino de Alajuelense, donde consiguió dos victorias: derrotó 3-1 al Marathón de Honduras y posteriormente goleó 5-0 al Inter San Carlos.
Ahora tendrá una nueva prueba al frente de la Selección. Costa Rica visitará este jueves a Nicaragua, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Nacional de Managua, mientras que el domingo recibirá a Haití en el estadio Ricardo Saprissa.