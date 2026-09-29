Keylor Navas revela por qué regresó a la Selección de Costa Rica: "Es un amigo"

A su llegada al país, Navas destacó la importancia de volver a trabajar bajo las órdenes de Ruiz, con quien mantiene una estrecha relación desde su etapa como compañeros en la Selección. “Siempre que a uno lo llama un amigo y ahora un entrenador de la selección, es importantísimo y un privilegio”, manifestó el arquero de Pumas.

Keylor Navas ya está en Costa Rica para responder al llamado de la Selección Nacional. El guardameta de Pumas regresó a la Tricolor después de la salida de Fernando “Bocha” Batista y la llegada de Bryan Ruiz como técnico interino.

El guardameta también mostró su disposición para integrarse de inmediato al nuevo proceso y respaldar la idea futbolística del exjugador costarricense. “Ojalá podamos respaldar en la cancha lo que quiere que hagamos”, expresó.

Para Navas, el nombramiento de Ruiz representa una oportunidad importante en esta nueva etapa de la Tricolor. El histórico guardameta resaltó la preparación de su ahora entrenador y confió en sus capacidades.

“Es una oportunidad que Dios le está dando en su vida. Sé lo que es capaz como entrenador, tiene muchos conocimientos y se ha preparado bien”, señaló Navas sobre Ruiz.

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El regreso del portero de Pumas se produce después de que Bryan Ruiz solicitara su incorporación para los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Federación Costarricense de Fútbol gestionó el permiso con el club mexicano y Navas aceptó reincorporarse al combinado nacional.

Ahora, el guardameta se integrará a los trabajos de la Selección, que tiene como próximos desafíos los partidos ante Nicaragua y Haití en la Liga de Naciones. Ruiz tendrá así una de sus primeras decisiones importantes al frente de Costa Rica.