El Piojo Herrera revienta a los ticos y lanza: “Quieren ver a la Costa Rica del 2014”

Costa Rica atraviesa una profunda etapa de reestructuración tras quedar al margen del Mundial 2026, una sacudida que dejó al descubierto las tensiones entre la urgencia de resultados inmediatos y la paciencia que exige todo recambio generacional. Miguel Herrera, quien estuvo al frente del banquillo de los ticos durante este convulso trayecto, analizó con crudeza el panorama del fútbol costarricense y la sombra imperecedera de sus pasadas glorias.

Para el entrenador mexicano, el recambio generacional en el territorio tico avanza con materia prima de calidad, aunque tropieza constantemente contra la impaciencia de una tribuna que añora épocas doradas. El estratega remarcó que la exigencia popular suele ser desmedida cuando se pretende igualar hazañas históricas sin conceder el tiempo necesario para consolidar a los nuevos talentos en la alta competencia. “Hay buenos jugadores, son muy jóvenes, se desespera la gente, la gente quiere resultados, quieren ver al Costa Rica del 2014. Ya pasaron 12 años ya de eso”, afirmó el estratega mexicano sobre la presión que agobia a las nuevas promesas.

Herrera matizó la situación al recordar que las crisis de transición no son exclusivas de la región, sino un fenómeno natural que ha golpeado incluso a gigantes de la élite global. Con ello, buscó dar contexto al momento que vive el balompié costarricense, enfatizando que superar estos baches requiere temple y temple institucional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “No nada más es en Costa Rica, ya lo vivió Italia, ya lo han vivido equipos más importantes, más grandes que México, que Costa Rica, que Estados Unidos. (...) No es fácil”, comentó al respecto.