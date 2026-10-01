El Piojo Herrera revienta a los ticos y lanza: “Quieren ver a la Costa Rica del 2014”

Costa Rica atraviesa una profunda etapa de reestructuración tras quedar al margen del Mundial 2026, una sacudida que dejó al descubierto las tensiones entre la urgencia de resultados inmediatos y la paciencia que exige todo recambio generacional.
Miguel Herrera, quien estuvo al frente del banquillo de los ticos durante este convulso trayecto, analizó con crudeza el panorama del fútbol costarricense y la sombra imperecedera de sus pasadas glorias.
Para el entrenador mexicano, el recambio generacional en el territorio tico avanza con materia prima de calidad, aunque tropieza constantemente contra la impaciencia de una tribuna que añora épocas doradas. El estratega remarcó que la exigencia popular suele ser desmedida cuando se pretende igualar hazañas históricas sin conceder el tiempo necesario para consolidar a los nuevos talentos en la alta competencia.
“Hay buenos jugadores, son muy jóvenes, se desespera la gente, la gente quiere resultados, quieren ver al Costa Rica del 2014. Ya pasaron 12 años ya de eso”, afirmó el estratega mexicano sobre la presión que agobia a las nuevas promesas.
Herrera matizó la situación al recordar que las crisis de transición no son exclusivas de la región, sino un fenómeno natural que ha golpeado incluso a gigantes de la élite global. Con ello, buscó dar contexto al momento que vive el balompié costarricense, enfatizando que superar estos baches requiere temple y temple institucional.
“No nada más es en Costa Rica, ya lo vivió Italia, ya lo han vivido equipos más importantes, más grandes que México, que Costa Rica, que Estados Unidos. (...) No es fácil”, comentó al respecto.
En medio de este escenario, la mirada está puesta en el futuro con Bryan Ruiz al mando interino de La Sele, un perfil que perfila el camino hacia la Copa del Mundo de 2030. Aunque evitó interferir en las decisiones tácticas o de gestión, Miguel Herrera dedicó palabras de aliento al histórico exfutbolista en esta nueva faceta desde el banquillo.
“Que le vaya muy bien, tiene mucho talento, lo felicito, ojalá y le vaya muy bien, pero recomendaciones no. Él tiene sus capacidades, sabrá hacerlo muy bien”, sentenció el ‘Piojo’, quien tras cerrar su ciclo en Centroamérica regresó a suelo azteca para asumir las riendas del Atlante.