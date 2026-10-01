CONCACAF confirma el árbitro para el Martinica vs Honduras en la Nations League

La Concacaf ya definió al árbitro que estará a cargo del partido entre Martinica y Honduras por la Liga A de la Nations League 2026-2027. El trinitense Kwinsi Williams fue designado para impartir justicia en el duelo de este viernes 2 de octubre.

Williams estará acompañado por sus compatriotas Caleb Joseph Wales, Aisley Adrian Rochard y Andrew Samuel, quienes completarán la cuarteta arbitral para el compromiso correspondiente al Grupo B.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde (hora catracha) en el estadio Municipal Pierre Aliker, donde la Selección de Honduras buscará sumar tres puntos importantes en su lucha por avanzar a los cuartos de final.