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CONCACAF confirma el árbitro para el Martinica vs Honduras en la Nations League

Un árbitro de Trinidad y Tobago fue designado por Concacaf para dirigir este viernes el duelo entre Martinica y Honduras.

CONCACAF confirma el árbitro para el Martinica vs Honduras en la Nations League

Honduras visitará a Martinica en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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01 de octubre de 2026 a las 09:58

La Concacaf ya definió al árbitro que estará a cargo del partido entre Martinica y Honduras por la Liga A de la Nations League 2026-2027. El trinitense Kwinsi Williams fue designado para impartir justicia en el duelo de este viernes 2 de octubre.

Williams estará acompañado por sus compatriotas Caleb Joseph Wales, Aisley Adrian Rochard y Andrew Samuel, quienes completarán la cuarteta arbitral para el compromiso correspondiente al Grupo B.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde (hora catracha) en el estadio Municipal Pierre Aliker, donde la Selección de Honduras buscará sumar tres puntos importantes en su lucha por avanzar a los cuartos de final.

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Kwinsi Williams es uno de los árbitros más destacados de Trinidad y Tobago. En los últimos años ha dirigido encuentros de diferentes competiciones de la Concacaf, entre ellas la Nations League, la Champions Cup y la Leagues Cup.

El silbante trinitense también cuenta con experiencia en torneos juveniles internacionales y ha estado al frente de partidos de la Copa Mundial Sub-17.

Entre sus compromisos más importantes aparece la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2024 entre Estados Unidos y México, además de encuentros decisivos de la Copa Caribeña.

Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir un partido importante para Honduras, que llega al compromiso después de vencer a Jamaica y buscará mantener sus opciones de avanzar a los octavos de final de la competencia.

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Martinica, por su parte, afronta el encuentro con la necesidad de reaccionar después de sufrir dos derrotas en el torneo, resultados que la mantienen comprometida en la lucha por evitar el descenso a la Liga B.

La Bicolor se trasladará este viernes desde Jamaica hacia Martinica y posteriormente realizará el reconocimiento del terreno de juego del estadio Municipal Pierre Aliker.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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