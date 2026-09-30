Honduras enfrentará al hermano de Raphael Varane: lo que debes saber de Martinica

La Selección de Honduras afrontará este viernes su tercer partido en la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27. La Bicolor llegará a este compromiso con los ánimos renovados luego de conseguir una importante victoria 1-0 sobre Jamaica en Kingston, después de haber caído 2-3 ante Surinam en su debut. El próximo rival será Martinica, que recibirá a la Bicolor en el estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France. El duelo corresponde a la tercera jornada del Grupo B, donde también compiten Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador. Estas son las 5 cosas que debemos saber de los caribeños previo al duelo:

1. MARTINICA NO ES UN PAÍS INDEPENDIENTE

Martinica es una isla del Caribe que forma parte de Francia como territorio de ultramar. Por esa condición, su selección no pertenece a la FIFA y no puede disputar eliminatorias mundialistas ni participar en una Copa del Mundo.

Sin embargo, sí compite en torneos de Concacaf como la Liga de Naciones y la Copa Oro. Actualmente forma parte de la Liga A y quedó ubicada en el Grupo B junto a Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador.

2. TIENEN EXPERIENCIA EN COPA ORO

Martinica ha participado en siete ediciones de la Copa Oro y su mejor actuación se produjo en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final. En aquella edición quedó eliminada por Canadá en una definición por penales tras empatar 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, los Matinino cuentan con experiencia reciente en la máxima categoría de la Liga de Naciones. En la campaña 2019-20 finalizaron segundos de su grupo y conservaron su lugar en la Liga A.

3. CUENTAN CON 17 JUGADORES EN EL EXTRANJERO

Uno de los aspectos que más llama la atención de la actual Martinica es la cantidad de futbolistas que juegan fuera de la isla. El técnico Fabien Mercadal convocó a 25 jugadores para esta edición y 17 militan en clubes profesionales del extranjero. La lista incluye futbolistas que juegan en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Polonia, Suiza, Rumania, Lituania y Estados Unidos. La cifra representa un crecimiento importante respecto a la convocatoria de la campaña anterior, cuando eran nueve los jugadores que actuaban fuera de Martinica.

4. LUDOVIC BLAS ES UNO DE LOS NOMBRES MÁS CONOCIDOS

Entre los futbolistas más destacados aparece Ludovic Blas, atacante del Stade Rennais de la Ligue 1 francesa. El jugador cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol francés y anteriormente defendió las camisetas de Nantes y Guingamp. También sobresalen el defensor Kenny Lala, del Stade Brestois, y el mediocampista Jonathan Varane (hermano de Raphael Varane), quien milita en el Queens Park Rangers de Inglaterra. La convocatoria incluye además jugadores de clubes como Górnik Zabrze, Burgos, FC Thun y Moreirense.

5. LLEGAN NECESITADOS DE SUMAR ANTE HONDURAS

Martinica comenzó esta Liga de Naciones con una derrota 1-3 frente a El Salvador y posteriormente cayó 0-2 ante Surinam, por lo que llega a la tercera jornada sin puntos. Honduras, en cambio, llega con tres unidades después de sorprender a Jamaica con un triunfo 1-0 en Kingston.