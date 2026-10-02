¿Por qué canal están dando el partido de Martinica vs Honduras?

La H vuelve a la acción y esta vez habrá que buscar una nueva señal para verla. Honduras se enfrenta este viernes 2 de octubre a Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League, en un partido programado para las 6:00 de la tarde, hora hondureña.
A diferencia de los encuentros que Honduras disputa como local, que cuentan con transmisión de TVC y el Canal 8 del Gobierno, los compromisos de la Bicolor como visitante están siendo transmitidos por FOX. La cadena asumió la programación y producción de los partidos de visita de la H.
En este preciso momento están transmitiendo el Surinam vs Guatemala, dos selecciones que comparten grupo de Honduras. A las 6:00 p.m empezarán a transmitir el de la H.
Por ello, para el duelo Martinica vs. Honduras, la señal televisiva anunciada para Centroamérica es FOX. Concacaf también contempla FOX+ y el canal de YouTube de FOX dentro de las opciones regionales.
¿En qué canal se puede ver en Honduras?
En Tigo Honduras, la señal FOX ocupa el espacio deportivo que anteriormente correspondía a Tigo Sports. La información oficial de Tigo muestra actualmente la nueva señal FOX dentro de su parrilla; fuentes sobre la transición identifican el canal 300 como la posición utilizada para FOX en Tigo TV.
FOX también amplió su distribución en Centroamérica mediante la cablera Claro se podrá ver en el canal 1210 y en Multicable es el canal 100.
EN RESUMEN:
Partido: Martinica vs. Honduras por la Concacaf Nations League
Viernes 2 de octubre 6:00 p. m.
Transmisión: FOX
Tigo Honduras: FOX, canal 300
Claro: FOX, canal 1210
Multicable: FOX, canal 100
Mayavisión: FOX, canal 525 y canal 1-5.
Streaming: FOX+ / YouTube de FOX, según disponibilidad.