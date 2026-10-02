¿Por qué canal están dando el partido de Martinica vs Honduras?

La H vuelve a la acción y esta vez habrá que buscar una nueva señal para verla. Honduras se enfrenta este viernes 2 de octubre a Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League, en un partido programado para las 6:00 de la tarde, hora hondureña.

A diferencia de los encuentros que Honduras disputa como local, que cuentan con transmisión de TVC y el Canal 8 del Gobierno, los compromisos de la Bicolor como visitante están siendo transmitidos por FOX. La cadena asumió la programación y producción de los partidos de visita de la H.



En este preciso momento están transmitiendo el Surinam vs Guatemala, dos selecciones que comparten grupo de Honduras. A las 6:00 p.m empezarán a transmitir el de la H.