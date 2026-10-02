Guatemala hace tropezar a Surinam y así queda el grupo B de la Concacaf Nations League

¡Sorpresa total! Surinam ha empatado sin goles ante Guatemala por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Concacaf, un resultado que conviene a todos los del grupo B en el que está Honduras. Los locales fueron superiores durante todo el partido ante un equipo centroamericano que no hizo ningún disparo al arco. Sin embargo, la estrategia de Luis Fernando Tena y consiguen un punto vital para seguir soñando con la clasificación a cuartos de final.

Con este resultado, Surinam llega a siete puntos tras dos victoria y un empate. Mientras que Guatemala se queda con cuatro unidades luego de una victoria y un empate. La ventaja de los centroamericanos es que cierran en casa ante Surinam y con una victoria podrían amarrar su puesto a la siguiente fase de la Nations League y a la Copa Oro. Por otro lado, este es un resultado que conviene a Honduras, Jamaica y El Salvador, tres selecciones que aún no han jugado su encuentro y que podrían acercarse a ambas luego de los partidos que jugarán hoy. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B