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Guatemala hace tropezar a Surinam y así queda el grupo B de la Concacaf Nations League

Surinam no puede con Guatelama y el grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf arde más que nunca

Guatemala hace tropezar a Surinam y así queda el grupo B de la Concacaf Nations League
02 de octubre de 2026 a las 17:34

¡Sorpresa total! Surinam ha empatado sin goles ante Guatemala por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Concacaf, un resultado que conviene a todos los del grupo B en el que está Honduras.

Los locales fueron superiores durante todo el partido ante un equipo centroamericano que no hizo ningún disparo al arco. Sin embargo, la estrategia de Luis Fernando Tena y consiguen un punto vital para seguir soñando con la clasificación a cuartos de final.

¿Por qué canal están dando el partido de Martinica vs Honduras?

Con este resultado, Surinam llega a siete puntos tras dos victoria y un empate. Mientras que Guatemala se queda con cuatro unidades luego de una victoria y un empate.

La ventaja de los centroamericanos es que cierran en casa ante Surinam y con una victoria podrían amarrar su puesto a la siguiente fase de la Nations League y a la Copa Oro.

Por otro lado, este es un resultado que conviene a Honduras, Jamaica y El Salvador, tres selecciones que aún no han jugado su encuentro y que podrían acercarse a ambas luego de los partidos que jugarán hoy.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B

1-Surinam con 6 puntos, 3 partidos jugados.
2-Guatemala con 4 puntos, 3 partidos jugados.
3-Honduras con 3 puntos, 2 partidos jugados.
4-Jamaica con 3 puntos, 2 partidos jugados.
5-El Salvador con 3 puntos, 2 partidos jugados.
6-Martinica con 0 puntos, 2 partidos jugados.
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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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