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Erick Puerto se destapa con Honduras: así fue su primer gol en su debut con la 'H'

Erick “Yio” Puerto se estrena como goleador con la Selección Nacional en partidos oficiales

02 de octubre de 2026 a las 18:09

¡Sueño cumplido! Erick Puerto anota su primer gol oficial como jugador de la selección de Honduras y lo hizo ante Martinicia en la Liga de Naciones de Concacaf.

El ex jugador del Platense le está dando la victoria momentanea a la 'H' desde el minuto 8 con un cabeza mortal que fue imposible para el arquero rival.

La jugada nació desde un centro al segundo palo de Cristopher 'Búho' Meléndez, Luis Vega rezagó de cabeza y tras un pique en el área Puerto se lanzó de cabeza para anotar el 1-0 de Honduras ante Martinica.

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Este gol significa mucho para Erick Puerto, quien debutó oficialmente con la H, porque anotó su primer gol en un partido en el que más se le necesitaba.

José Francisco Molina le dio la oportunidad en la titularidad y el jugador del Bate Borisvov aprovechó para gritar el tanto con la 'H'.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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