Las variantes de Molina: 11 de Honduras para ganar a Jamaica en la Nations League

Honduras se juega todo ante Jamaica en la Nations League. La Bicolor debe ganar y esperar que Guatemala no lo haga ante Surinam para estrar en la siguiente ronda. Aquí te dejamos el 11 que podría sacar José Francisco Molina.
Edrick Menjívar: es uno de los puestos donde no ha habido rotación y para el juego ante Jamaica no se esperan sorpresas. Luis Ortíz deberá seguir esperando su oportunidad en la Bicolor.
Cristopher Meléndez: el "Búho" es otro de los que ha jugado todos los partidos y ante Jamaica partiría dentro del 11 titular de José Francisco Molina. Tiene queu lavar su imagen luego de ser uno de los más criticados ante Martinica.
Giancarlo Sacaza: Molina no confirmó el regreso de Denil Maldonado y el central de Motagua se perfila para seguir en la zona baja como lo hizo el partido pasado.
Luis Vega: a pesar de que la gente pide a Clinton Bennett, Molina seguiría confiando en el jugador de Motagua por su perfil zurdo.
Joseph Rosales: inamovible de la lateral izquierda, el jugador del Austin debe mostrar su jerarquía si Honduras quiere sacar los tres puntos ante Jamaica.
Deiby Flores: ha venido mostrando su mejor versión y mandaría una vez más a Kervin Arriaga que ante Jamaica en Kingston y Martinica fue suplente.
Alejandro Reyes: descansó ante Martinica y volvería al 11 titular de Molina por Edwin Rodríguez. S
Jonathan Rubio: ha caído bien en los planes de Molina y a pesar de que en el último juego arrancó desde el banquillo, volvería a la alineación.
Luis Palma: el "Bicho" ya tiene que ser importante, la gente se lo exige y arrancaría desde el 11 titular de nuevo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Dereck Moncada: es la gran esperanza del ataque de la Bicolor, el jugador del Lugano es uno de los que más entrega demuestra.
Bryan Róchez: jugaría solo en punta y quiere volver a festejar así como lo hizo ante Surinam en la primera jornada.
José Francisco Molina tiene en su planteamiento la posibilidad de devolverle a todo un país la ilusión tras el duro golpe que se recibió en Martinica.
CAMBIOS: David Ruiz aparecer en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional.
CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
CAMBIOS: Edwin Rodríguez no está en su mejor versión, pero entrando desde el banquillo puede darle aire fresco a la Bicolor.
CAMBIOS: Keyrol Figueroa, el atacante ya marcó ante los jamaiquinos y lo quiere volver a hacer ahora con su afición.