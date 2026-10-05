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EN VIVO: ¡Martinica consigue el empate ante El Salvador en la Nations League!

El equipo de Hernán Darío Gómez necesita los tres puntos de visita para asegurar su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones.

EN VIVO: ¡Martinica consigue el empate ante El Salvador en la Nations League!
VS
05 de octubre de 2026 a las 15:22

La selección de El Salvador se mide ante su similar Martinica en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

El partido se disputa en el estadio Pierre Aliker, de Fort-de-France, con la urgencia de 'La Selecta' de conseguir un triunfo que le permita mantenerse un año más en la Liga A del certamen.

- Janis Antiste firmó el empate para los caribeños en el 56' tras una gran jugada colectiva.

- Jefferson Valladares apareció en el minuto 2 con un remate de zurda dentro del área para abrir el marcador ante Martinica.

- ALINEACIÓN TITULAR DE EL SALVADOR

Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez; Marcelo Díaz, Christian Martínez, Mauricio Cerritos, Rafael Tejada;Styven Vásquez y Brayan Gil.

- ALINECIÓN TITULAR DE MARTINICA

Vermignon; Moutachy, Voyer, Moltenis, Labonne, Varane, Jougon, Appin, Antiste, Blas y Labeau.

El encuentro, correspondiente a la última jornada, también es determinante para Martinica. Ambas selecciones llegan con tres puntos y comparten la zona baja del grupo B junto a Honduras.

Sin embargo, los caribeños ocupan el quinto puesto por una mejor diferencia de goles que El Salvador.

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Ambos equipos llegan con sensaciones diferentes después de la penúltima jornada. Martinica derrotó por primera vez en su historia a Honduras, con un triunfo de 2-1 en casa que le permitió mantener vivas sus opciones de permanencia. El Salvador, en cambio, perdió 0-2 ante Jamaica en el Cuscatlán y quedó obligado a ganar esta tarde.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El encuentro entre Martinica y El Salvador arranca desde las 4:00 PM y es transmitido en exclusiva a través de la señal de FOX.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

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