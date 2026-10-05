EN VIVO: ¡Martinica consigue el empate ante El Salvador en la Nations League!

La selección de El Salvador se mide ante su similar Martinica en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.
El partido se disputa en el estadio Pierre Aliker, de Fort-de-France, con la urgencia de 'La Selecta' de conseguir un triunfo que le permita mantenerse un año más en la Liga A del certamen.
⏱️ 56’ | Gol de Martinica. 🇲🇶 ᴍᴀʀᴛɪɴɪᴄᴀ 1-1 ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ 🇸🇻#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague— La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 5, 2026
- Janis Antiste firmó el empate para los caribeños en el 56' tras una gran jugada colectiva.
𝐉𝐞𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚𝐫𝐞𝐬. 🚀📸⚽️#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague https://t.co/vHVlCLPA3n— La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 5, 2026
- Jefferson Valladares apareció en el minuto 2 con un remate de zurda dentro del área para abrir el marcador ante Martinica.
𝐂𝐨𝐦𝐞𝐧𝐳𝐨́ 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨. 👊🏼🇲🇶 ᴍᴀʀᴛɪɴɪᴄᴀ ᴠꜱ ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ 🇸🇻#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague https://t.co/7vF2qkiesN— La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 5, 2026
- ALINEACIÓN TITULAR DE EL SALVADOR
Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez; Marcelo Díaz, Christian Martínez, Mauricio Cerritos, Rafael Tejada;Styven Vásquez y Brayan Gil.
Los 𝐗𝐈 elegidos para disputar la cuarta fecha en #NationsLeague 📋🇲🇶 ᴍᴀʀᴛɪɴɪᴄᴀ ᴠꜱ ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ 🇸🇻#LaSelecta | #ElSalvador https://t.co/AzEdzE5thO— La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 5, 2026
- ALINECIÓN TITULAR DE MARTINICA
Vermignon; Moutachy, Voyer, Moltenis, Labonne, Varane, Jougon, Appin, Antiste, Blas y Labeau.
𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆-𝑨𝒍𝒊𝒌𝒆𝒓 📍🏟️ 🇲🇶 ᴍᴀʀᴛɪɴɪᴄᴀ ᴠꜱ ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ 🇸🇻⏱️ 4:00 p.m.📺 FOX#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague https://t.co/VU3j2ajwJE— La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 5, 2026
El encuentro, correspondiente a la última jornada, también es determinante para Martinica. Ambas selecciones llegan con tres puntos y comparten la zona baja del grupo B junto a Honduras.
Sin embargo, los caribeños ocupan el quinto puesto por una mejor diferencia de goles que El Salvador.
Ambos equipos llegan con sensaciones diferentes después de la penúltima jornada. Martinica derrotó por primera vez en su historia a Honduras, con un triunfo de 2-1 en casa que le permitió mantener vivas sus opciones de permanencia. El Salvador, en cambio, perdió 0-2 ante Jamaica en el Cuscatlán y quedó obligado a ganar esta tarde.
HORA Y CANAL DEL PARTIDO
El encuentro entre Martinica y El Salvador arranca desde las 4:00 PM y es transmitido en exclusiva a través de la señal de FOX.