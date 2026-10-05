Honduras vs Jamaica EN VIVO: La H va por el milagro en la Nations League

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS-JAMAICA! Se abren los portones del Estadio Nacional para el Honduras vs Jamaica. La Bicolor sueña con el milagro para jugar los cuartos de final de Nations League.

LA PREVIA

No hay mañana. La Selección Nacional de Honduras define este lunes 5 de octubre su futuro en la Liga de Naciones de la Concacaf, en una jornada en la que está obligada a ganar para mantener viva la esperanza de avanzar a los cuartos de final. La H se jugará su suerte en la competición internacional en un duelo clave del Grupo B ante Jamaica, correspondiente a la cuarta y última jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La victoria sobre los Reggae Boyz, el pasado 28 de septiembre en Kingston, tuvo un significado histórico, ya que Honduras consiguió por primera vez derrotar a Jamaica como visitante. Sin embargo, la Bicolor no pudo darle continuidad a ese resultado y terminó cayendo 2-1 ante Martinica en la tercera jornada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La situación de Honduras en el Grupo B es complicada. Surinam lidera la clasificación con siete puntos, seguido por Jamaica con seis y Guatemala con cuatro. Martinica y El Salvador suman tres unidades, mientras que Honduras también cuenta con tres puntos. La Bicolor necesita ganar este lunes y, además, dependerá de otros resultados para mantener sus opciones de clasificación. Uno de los escenarios que más le favorece es que Surinam empate o derrote a Guatemala, siempre y cuando Honduras consiga imponerse ante Jamaica. Incluso, antes de que ruede el balón en Tegucigalpa, Honduras podría quedar eliminada de la Liga de Naciones si Guatemala derrota a Surinam. En ese caso, la Bicolor llegaría al partido ante Jamaica sin posibilidades de alcanzar los cuartos de final.

Pero el compromiso contra los jamaiquinos no solamente representa la última oportunidad de la H para intentar avanzar de ronda. La Selección también se juega evitar un golpe todavía más duro: el descenso a la Liga B de la Concacaf. Honduras descenderá si pierde ante Jamaica y Martinica consigue sumar al menos un punto frente a El Salvador. Es decir, un triunfo o un empate de los martiniqueños, combinado con una derrota hondureña, dejaría a la Bicolor sin posibilidades de evitar el descenso.

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