Los resultados que ocupa Honduras tras el triunfo de Jamaica ante El Salvador

Jamaica conquistó hoy el Estadio Cuscatlán y derrotó 2-0 a El Salvador por la fecha 3 de la Liga Naciones de Concacaf, resultado que le permite recuperar terreno en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la competición. El combinado salvadoreño volvió a sufrir un duro golpe en el torneo. Después de la escandalosa goleada 6-0 que recibió ante Guatemala en la jornada anterior, La Selecta tampoco pudo reaccionar en casa y terminó cayendo nuevamente, esta vez frente a una Jamaica que aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos claves del encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.

La resistencia salvadoreña terminó al minuto 39' con gol de Javon East y en el complemento nuevamente apareció Esta al 64' para sentencia la victoria caribeña. Ahora Jamaica tendrá una última jornada de máxima exigencia, ya que deberá visitar a Honduras en Tegucigalpa. El duelo será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES

Con este resultado, Los Reggae Boyz sumaron tres puntos que les permiten llegar a seis unidades y colocarse en la segunda posición, solamente por detrás de Surinam que tiene 7. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Guatemala se queda en el tercer puesto con 4 unidades, Honduras queda con tres puntos, mismos que tiene El Salvador y Martinica, dos selecciones que se enfrentan en la última fecha y que se complicaron su clasificación a cuartos de final.

ESTO NECESITA HONDURAS PARA AVANZAR A CUARTOS DE FINAL