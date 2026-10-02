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Los resultados que ocupa Honduras tras el triunfo de Jamaica ante El Salvador

Nations League Concacaf: estos resultados ocupa Honduras para clasificar a cuartos de final

Los resultados que ocupa Honduras tras el triunfo de Jamaica ante El Salvador

Jamaica venció a El Salvador y deja con "vida" a Honduras para el último partido de la Nations league.
02 de octubre de 2026 a las 21:36

Jamaica conquistó hoy el Estadio Cuscatlán y derrotó 2-0 a El Salvador por la fecha 3 de la Liga Naciones de Concacaf, resultado que le permite recuperar terreno en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la competición.

El combinado salvadoreño volvió a sufrir un duro golpe en el torneo. Después de la escandalosa goleada 6-0 que recibió ante Guatemala en la jornada anterior, La Selecta tampoco pudo reaccionar en casa y terminó cayendo nuevamente, esta vez frente a una Jamaica que aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos claves del encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.

¿Qué necesita Honduras para clasificar a cuartos de final de la Nations League?

La resistencia salvadoreña terminó al minuto 39' con gol de Javon East y en el complemento nuevamente apareció Esta al 64' para sentencia la victoria caribeña.

Ahora Jamaica tendrá una última jornada de máxima exigencia, ya que deberá visitar a Honduras en Tegucigalpa. El duelo será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES

Con este resultado, Los Reggae Boyz sumaron tres puntos que les permiten llegar a seis unidades y colocarse en la segunda posición, solamente por detrás de Surinam que tiene 7.

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Guatemala se queda en el tercer puesto con 4 unidades, Honduras queda con tres puntos, mismos que tiene El Salvador y Martinica, dos selecciones que se enfrentan en la última fecha y que se complicaron su clasificación a cuartos de final.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B de la NATIONS LEAGUE.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B de la NATIONS LEAGUE.

ESTO NECESITA HONDURAS PARA AVANZAR A CUARTOS DE FINAL

Lo que sí es claro es que ya no dependemos de nosotros mismos:

1- Primer resultado: Honduras necesita que Guatemala empate o pierda ante Surinam

2-Segundo resultado: Martinica y El Salvador empaten. O que Martinica no gane por diferencia de tres goles.

3-Luego de estos resultados, Honduras necesita ganar mínimo 2-0 a Jamaica para ganarle en la diferencia de goles y así clasificarse a los cuartos de final.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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