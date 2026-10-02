¡Del cielo al infierno! Honduras da pena en Martinica y queda al borde del abismo

Honduras sufrió un duro revés este viernes 2 de octubre al caer 2-1 frente a Martinica, en el compromiso correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Bicolor volvió a quedarse sin sumar y acumuló su segunda derrota en esta etapa del torneo. El encuentro comenzó de manera complicada para el equipo dirigido por José Francisco Molina, ya que apenas transcurría el primer minuto cuando el árbitro sancionó una falta de Cristopher Meléndez dentro del área, señalando penal a favor del combinado local.

Sin embargo, Edrick Menjívar apareció para convertirse en protagonista y contener el lanzamiento de Blas, manteniendo con vida a la Selección Nacional. La respuesta hondureña fue inmediata y al minuto 8 llegó el 1-0 mediante un certero cabezazo de Erick Puerto. Con la ventaja en el marcador, la H tomó el control de las acciones y comenzó a manejar la pelota con mayor tranquilidad. Al minuto 30, Mike Arana estuvo muy cerca de ampliar la diferencia después de una gran jugada individual, ingresando al área y sacando un zurdazo que pasó cerca de la portería martiniqueña.

Cuando Honduras parecía tener controlado el partido, Martinica aprovechó algunas desatenciones defensivas para encontrar el empate. Al minuto 38, Jonathan Varane quedó con el camino despejado y definió ante Menjívar para colocar el 1-1 antes del descanso, dejando al conjunto local con mejores sensaciones en el cierre de la primera mitad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para el complemento, Martinica cambió su propuesta y comenzó a ejercer mayor presión sobre la H, además de hacerse con el dominio de la pelota. Molina movió sus piezas buscando darle mayor movilidad y dinamismo al equipo, pero Honduras tuvo dificultades para recuperar el control. Al 81', Jonathan Rubio tuvo una clara oportunidad tras ingresar al área y rematar de derecha, aunque el guardameta local evitó el tanto.

GOLPE DEFINITIVO