Róchez revela problema de Honduras y quién manda: "Cuando no está contento"

Bryan Róchez es una de las principales esperanzas de gol de la Selección Nacional de Honduras en este nuevo proceso encabezado por el técnico español José Francisco Molina. La derrota de la H ante Martinica dejó contra las cuerdas al combinado catracho en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras se enfrenta este lunes a Jamaica con la obligación de ganar y, además, deberá esperar una serie de resultados que le permitan mantener viva la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

En la previa de este trascendental compromiso, Róchez conversó en Cinco Deportivo el complicado presente de la Selección de Honduras, lamentó la derrota sufrida el pasado viernes y reconoció los aspectos que deben mejorar. Sin embargo, el delantero mantiene la confianza y asegura que el grupo está preparado para revertir la situación ante los jamaiquinos.

LA ENTREVISTA DE BRYAN RÓCHEZ

Sensaciones tras la derrota ante Martinica



El grupo está un poco golpeados, pero le dimos vuelta a la página ayer, tuvimos un viaje largo, entrenamos, estamos motivándonos para encarar este partido con responsabilidad. Todavía tenemos chance de pasar a cuartos de final, no dependemos de nosotros, pero la posibilidad está ahí y la pelearemos. Después de que han pasado las horas tras el partido contra Martinica, ¿qué conclusión sacas? Tú eres un jugador de mucho recorrido y experiencia. ¿Qué pasa con la Selección? ¿Pierde un partido, gana otro, vuelve a perder? ¿Qué se debe hacer de cara a ese duelo contra Jamaica?



Sí, tener estabilidad. Creo que la estabilidad, ya sea física o mental, nos mantendría en un nivel muy, pero muy bueno para poder competir en nuestra área y a nivel internacional. Creo que hicimos un lindo partido contra Jamaica, con un esfuerzo extraordinario y una actitud impresionante, con 10 hombres durante los últimos 30 minutos del partido. Contra Martinica rescato muchas cosas también, a pesar de la tristeza de haber perdido el partido. Creamos muchas ocasiones de gol.



Creo que estaría un poco más preocupado por no haber tenido ese volumen de juego, por no crear oportunidades de gol, pero la verdad es que sí las tuvimos. Ahora, contra Jamaica, tenemos que seguir por esa misma línea, enmendar los errores que cometimos y ser más eficaces a la hora de definir. Creo que no basta solo con crear oportunidades, sino que también hay que finalizarlas para poder finiquitar los partidos cuando se nos presenten esas oportunidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ayer Edrick Menjívar, uno de los líderes y capitanes de esta Selección, decía que esta generación trae una loza muy pesada, una mochila muy pesada, cargándola desde hace mucho tiempo. Tú también hablabas del tema mental. ¿Qué me puedes decir, como uno de los jugadores de experiencia? ¿Es tan pesada y tan complejo salir de ese tema mental y poder superar momentos en los partidos que al final se nos terminan escapando, como el del otro día contra Martinica?



Sí, sabemos que hay muchos jugadores jóvenes, definitivamente, con muy poca experiencia en la Selección Nacional. Inclusive, algunos tienen poca experiencia en sus equipos de Primera División. Así que creo que sí es una loza pesada para ellos. Nosotros, los de más experiencia, tratamos de ayudarlos para que sea menos. Sabemos que en el pasado la gente está muy triste por lo que sucedió, por no clasificar al Mundial y nosotros también.



Ellos ahora están teniendo una oportunidad en la Selección Mayor y están queriendo hacer las cosas bien. De un partido a otro no les salen las cosas y ver que no sienten el apoyo de gran parte de la afición, o de una parte de nuestra gente, creo que sí puede afectar un poco en esa parte. Pero bueno, nosotros para eso estamos: para poder apoyarlos, para poder guiarlos y para que ellos tengan esa confianza de poder hacer lo que más saben y demostrar de lo que son capaces para poder estar aquí en la Selección.